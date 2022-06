Chèques de Blaine Higgs: «C’est un baume sur la plaie, mais pas un gros baume»

Des groupes de lutte contre la pauvreté estiment que l’investissement de 20 millions $ afin de venir en aide aux personnes à faible revenu ne suffit pas et demandent des solutions à long terme.

Mercredi, le gouvernement de Blaine Higgs a annoncé des investissements de 20 millions $ afin de mettre en place une prestation d’urgence pour le carburant et la nourriture.

Ces aides iront à quelque 75 000 Néo-Brunswickois qui bénéficient d’aides du ministère du Développement social.

Bien qu’il accueille favorablement les investissements, Claude Snow, porte-parole du Comité des 12, craint que ce ne soit pas suffisant.

«On ne peut pas décrier ces aides, certainement. C’est un baume sur la plaie, mais pas un gros baume, illustre M. Snow. Ça va offrir un certain soulagement, mais à long terme, ça ne résout pas beaucoup de choses.»

Afin de contrer l’augmentation du coût de la nourriture, ajoute Claude Snow, les organismes communautaires avaient demandé une aide supplémentaire de 20$ par mois pour les bénéficiaires de l’assistance sociale. La prestation annoncée par Fredericton, qui doit servir à couvrir la hausse du prix du carburant et du panier d’épicerie, est donc insuffisante, ajoute-t-il.

Le Front commun pour la justice sociale (FCJS) ajoute que la prestation d’urgence laisse en plan de nombreux Néo-Brunswickois qui vivent eux aussi dans la pauvreté.

«Nous demandons des solutions à long terme pour toutes les personnes qui vivent en situation de pauvreté, y compris les travailleuses et travailleurs à faible revenu qui gagnent le salaire minimum actuel de 12,75$/h», a écrit dans un communiqué le FCJS.

Le FCJS estime que la situation pourrait être améliorée en augmentant notamment le salaire minimum à 20$ de l’heure et en offrant des transports collectifs gratuits.

D’après Pierre-Marcel Desjardins, directeur de l’École des hautes écoles publiques de l’Université de Moncton, Fredericton a eu raison de réserver les aides pour les Néo-Brunswickois qui éprouvent le plus de difficultés. Imiter le Québec, qui a préféré verser un chèque de 500$ à tous les adultes avec un revenu de moins de 100 000$ aurait été une erreur, analyse-t-il.

«Je suis d’accord avec l’approche du gouvernement, dit l’économiste. On peut débattre à savoir si les montants sont suffisants, ça c’est une autre histoire. Je suis partisan d’une approche ciblée parce que les gens qui bénéficient d’une aide au revenu en ont bien plus besoin que les gens qui gagnent 90 000$ par année.»

Puisque les pressions inflationnistes observées dans le secteur de l’alimentation et de l’énergie s’expliquent principalement par des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement découlant de la pandémie et de la guerre en Ukraine, mettre de l’argent dans les poches d’un plus grand nombre de citoyens aurait été contre-productif, dit M. Desjardins.

L’annonce de l’augmentation d’un demi-point du taux directeur de la Banque du Canada annoncé mercredi vise elle aussi à freiner l’inflation, rappelle-t-il.

«Il faut faire attention de ne pas trop stimuler la demande pour augmenter encore plus les prix et exacerber les pressions inflationnistes. Je ne sais pas combien de temps il faudra avant que la situation au niveau de l’alimentation et du carburant ne s’améliore, mais si dans six mois on a encore les mêmes problèmes, je crois qu’il faudra une autre ronde d’investissements comme celle qui vient d’être annoncée», avance-t-il.

Le seul endroit où le gouvernement du Nouveau-Brunswick est en mesure d’intervenir pour freiner l’inflation c’est dans le secteur du logement, chose qu’il ne réussit pas à faire pour l’instant, déplore M. Desjardins.

«Malgré sa stratégie de limiter les augmentations des loyers, ce dont on a besoin c’est d’augmenter le nombre de logements et le gouvernement doit avoir une stratégie pour le faire et il faudra continuer à pousser afin qu’il intervienne.»