Johnny Depp remporte son procès contre Amber Heard

L’acteur Johnny Depp a remporté sa poursuite en diffamation contre son ex-épouse, l’actrice Amber Heard. Cette dernière devra verser plus de 10 millions $ US à M. Depp pour de fausses allégations ayant eu un impact négatif sur sa réputation et sa carrière.

En revanche, M. Depp devra payer deux millions de dollars en dommages à Mme Heard pour une fausse déclaration publiée dans un média par des représentants de l’acteur.

Amber Heard avait fait paraître une lettre d’opinion sur le site web et dans les pages du journal The Washington Post, en 2018, dans laquelle elle alléguait avoir été victime d’abus physiques et sexuels à plusieurs reprises durant sa relation avec la vedette de la série de films «Pirates des Caraïbes».