Les Néo-Brunswickois pourront pêcher sans permis en fin de semaine

Les Néo-Brunswickois pourront pêcher sans permis samedi et dimanche à l’occasion des Journées de la pêche sportive au Nouveau-Brunswick.

Les Journées de la pêche sportive au Nouveau-Brunswick ont lieu pendant la longue fin de semaine du jour de la Famille en février et pendant la première fin de semaine complète de juin. Ce sont les seules journées au cours desquelles les pêcheurs à la ligne résidents et non résidents peuvent pêcher dans les eaux intérieures sans permis et les pêcheurs non résidents ne sont pas tenus d’être accompagnés par un guide.

Les pêcheurs à la ligne peuvent pêcher n’importe quelle espèce de poisson pendant les Journées de la pêche sportive au Nouveau-Brunswick. Par contre, les pêcheurs à la ligne qui souhaitent conserver des ouananiches d’une taille de 48 à 63 cm (longueur à la fourche) doivent avoir un permis et des étiquettes.

Les limites de prise actuelles, les fermetures et les autres restrictions sont toujours en vigueur lors des Journées de la pêche sportive au Nouveau-Brunswick. L’accès aux eaux privées, aux eaux de la Couronne réservées et aux concessions à bail de la Couronne est interdit sans les permis requis et l’autorisation du propriétaire.

Les personnes dont les privilèges de pêche ont été révoqués ne sont autorisées à pêcher nulle part dans la province, et ce, même pendant les Journées de la pêche sportive au Nouveau‑Brunswick.

«La pêche est un sport palpitant et les Journées de la pêche sportive au Nouveau-Brunswick sont l’occasion idéale de sortir et d’explorer notre province tout en pratiquant la pêche sportive avec la famille et les amis», a déclaré dans un communiqué de presse le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland.

«Avec plus de 2500 lacs, 60 000 kilomètres de rivières et de ruisseaux et grâce à une grande diversité d’espèces à pêcher, notre province a quelque chose à offrir à tout le monde.»