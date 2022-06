Loterie: un coup de tête de 1 million $ pour des retraités de Pointe-du-Chêne

Donald et Janet Duncan, de Pointe-du-Chêne, près de Shediac, n’en revenaient pas lorsqu’ils ont appris qu’ils avaient remporté un prix Maxmillions de 1 million $ à la suite du tirage de Lotto MAX du 24 mai.

«J’étais au magasin quand j’ai vérifié mon billet, et la caissière m’a dit que j’étais un grand gagnant et que je devais appeler ce numéro, a déclaré M. Duncan. Je suis rentré chez moi directement et j’ai dit à ma femme que nous avions gagné un lot important, mais elle a cru que je plaisantais.»

M. Duncan a dit qu’il était complètement incapable de comprendre la nouvelle.

«Il ne pouvait même pas appeler tellement il tremblait, alors c’est moi qui ai fini par appeler», a raconte Mme Duncan.

Les Maxmillions sont des lots supplémentaires de 1 million $ qui sont offerts dès que le gros lot du Lotto MAX atteint 50 millions $. Le gros lot du Lotto MAX du 3 juin est estimé à 70 millions $, plus environ 43 Maxmillions.

M. Duncan a déclaré qu’il n’a jamais été un joueur de loterie, n’achetant des billets que sur un coup de tête ou lorsque les gros lots sont élevés. Maintenant, il a dit qu’il pourrait devenir un joueur plus régulier.

«C’est réel, ça arrive vraiment, de dire M. Duncan. Ça pourrait se reproduire, on ne sait jamais.»

Donald et Janet étaient tous deux déjà à la retraite, mais ont déclaré que leur gain leur faciliterait grandement la vie. Avec celui-ci, ils prévoient rembourser leur prêt hypothécaire, vivre sans dettes et voyager beaucoup pendant les mois d’hiver.

«On peut aller où on veut vraiment, a dit Mme Duncan. Nous avons le choix.»

«Nous allons nous amuser maintenant», a ajouté son conjoint.

Le billet gagnant a été acheté à l’épicerie Belliveau de Pointe-du-Chêne. Le détaillant recevra une prime de vendeur de 1%.