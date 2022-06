De plus en plus de commerces se tournent vers les caisses libre-service

Le déploiement des caisses libre-service et des technologies d’achat sans contact rend possible l’avènement d’épiceries sans caissières. Le temps est-il compté pour les commis derrière le tapis roulant?

Le recours aux caisses libre-service se généralise chez Sobeys, Atlantic Superstore, Dollarama, Walmart, Shoppers Drug Mart ou Dollarama. Elles leur permettent de réduire les coûts d’exploitation tout en offrant aux clients rebutés par les longues files d’attente la possibilité de régler leurs achats plus rapidement.

La Coopérative Cartier de Richibucto a été la première coop néo-brunswickoise à en installer, il y a deux ans.

«Au lieu d’attendre pour acheter un ou deux articles, le client peut ressortir du magasin en moins de cinq minutes. Ça fonctionne très bien le midi, se félicite son directeur général, Rémi Roy. Au début, les gens étaient réticents, ils pensaient qu’on couperait des postes.»

En réalité, le magasin peine à trouver suffisamment d’employés actuellement. De plus en plus de détaillants y voient d’ailleurs une solution au problème de pénurie de main-d’œuvre. Plus tôt ce mois-ci, les Coopératives de Caraquet et de Bouctouche ont emboîté le pas. Il y a là-bas le choix entre les deux types de caisses.

S’il observe un niveau d’adoption plus élevé et une clientèle moins réfractaire, M. Roy est toutefois convaincu que le tapis roulant ne disparaîtra pas complètement.

«La caisse libre-service n’est pas faite pour une grosse épicerie, il y aura toujours un besoin pour les caisses traditionnelles», assure-t-il.

C’est aussi l’avis de Pierre Girard, propriétaire du Canadian Tire d’Atholville, qui a aussi profité d’un agrandissement des lieux pour ajouter de nouvelles caisses libre-service.

«Il y a encore des gens qui ne sont pas à l’aise avec la technologie et préfèrent ne pas avoir à scanner les articles eux-mêmes», reconnaît-il.

Leur popularité n’est toutefois pas sur le point de s’essouffler, prédit l’homme d’affaires.

«Une personne peut surveiller quatre caisses libre-service. Il devient très difficile de trouver des employés. À un moment donné, il faudra des outils pour continuer d’offrir le service à nos clients.»

Un sondage réalisé en mai par le Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie rapporte que 75% des consommateurs canadiens les ont utilisés en visitant le supermarché au moins une fois au cours des six derniers mois, et 85,1% d’entre eux se disaient satisfaits de leur expérience.

«Les Canadiens commencent à se lier d’amitié avec les machines à l’épicerie», avant son directeur scientifique, Sylvain Charlebois.

«La jeune génération adopte certainement la technologie beaucoup plus vite. Les baby-boomers ne sont pas nécessairement à l’aise avec le concept; ils voient toujours ces machines comme des voleurs d’emplois ou des remplaçants pour les humains.»

Des magasins sans caissiers

L’entreprise ontarienne Marché Aisle 24 va plus loin dans l’automatisation: ses magasins d’épicerie sont entièrement libre-service et ouverts 24h sur 24, sept jours sur sept. On n’y trouve aucun employé de caisse. Pour y entrer, il faut télécharger une application et utiliser son téléphone intelligent pour déverrouiller la porte du commerce.

«On doit créer un compte qui demandera d’avoir une carte de crédit, une pièce d’identité et un beau selfie qui confirmera l’identité de la photo sur la pièce d’identité. Le client effectue ensuite ses emplettes et paie ses achats à une caisse libre-service, comme on en voit dans plusieurs épiceries», explique Jessika Venne, vice-présidente pour la région de Montréal et Québec.

Aisle 24 compte actuellement neuf épiceries et prévoit l’ouverture prochaine de 30 établissements en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique avant la fin de l’année. La jeune pousse entend s’étendre au Nouveau-Brunswick dès l’an prochain.

Son chef de direction, John Douang, précise que ce modèle nécessite tout de même des employés pour remplir les tablettes, nettoyer le magasin, gérer les entrepôts, transporter les marchandises et développer les logiciels. Il permet d’ailleurs à son entreprise de récolter des données pointues sur le profil de chaque client.

Le géant Walmart étudie aussi le concept de magasin sans caissier. Un magasin ne comportant que des caisses libre-service a été ouvert l’an dernier au Québec.

Passer au dépanneur, sans passer par la caisse

Mais le futur réside surtout dans la technologie dite sans frottement, qui permet aux clients de placer leurs achats directement dans leurs sacs et de quitter le magasin sans avoir à sortir son portefeuille ou scanner des articles.

Amazon Go a ouvert des magasins sans caisses aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cette technologie surnommée «Just Walk Out» par la multinationale utilise des caméras, des capteurs et de l’intelligence artificielle pour détecter lorsque les produits sont pris ou remis en rayon. Elle dispense les clients de payer leurs achats, leur compte étant automatiquement débité à la sortie.

À Montréal, la chaîne de dépanneur Couche-Tard met à l’essai un concept similaire à l’angle des rues McTavish et Sherbrooke Ouest. Il suffit de télécharger l’application à l’aide de son téléphone intelligent, de scanner celui-ci à l’entrée et voilà que des barrières s’ouvrent. Des caméras détectent ce que le client a choisi en sortant du dépanneur. Le paiement est directement réglé avec la carte de crédit de l’utilisateur, préalablement téléchargée.

Un rapport sur les paiements en Europe à l’horizon 2030 préparé par les firmes Marqeta – Consult Hyperion nous rapproche encore un peu plus d’un univers de science-fiction.

«On peut envisager un avenir où quelqu’un pourrait entrer simplement dans un café ou un bar, se faire servir un verre, et partir sans jamais avoir à penser à payer. Les données biométriques de la personne seraient capturées par des caméras, ainsi que la boisson qu’ils commandent. Ces informations seraient collectées, traitées puis envoyées instantanément à leur banque, qui prendrait alors une décision sur le moyen le moins cher et le plus pratique de faire ce paiement», écrivent les auteurs.

«Dans ce scénario, les consommateurs pourraient même convenir avec leur banque pour mettre en place des contrôles pour aider à « se sauver d’eux-mêmes ». La banque pourrait être chargée par le client de mettre en place des limites pour gérer les dépenses dans les bars, les jeux d’argent ou même sur l’achat de chocolat, en stoppant certains achats ou en demandant une confirmation. Cependant, il est possible qu’un tel concept se heurte à la résistance des consommateurs. Bien que beaucoup soient enthousiasmés par ses avantages, tels que la réduction du temps d’attente aux caisses, d’autres craignent que la technologie ne fonctionne pas ou qu’ils soient surchargés, tandis que d’autres trouvent cela effrayant.»