Un périple de 24 heures de Rogersville à Fredericton pour le député Arseneau

Le député de Kent-Nord, Kevin Arseneau, a voulu se rendre à l’Assemblée législative, à Fredericton, en utilisant le transport commun. Il ne réalisait pas l’ampleur du défi qu’il s’était donné.

Dans un périple qui a duré plus de 24 heures, et qui a été mis sur vidéo, M. Arseneau est parti de Rogersville afin de se rendre à Fredericton. Il avoue qu’il a tenté l’expérience par curiosité et pour se mettre dans les souliers de gens qui n’ont pas accès à un véhicule.

Il partagera d’ailleurs son petit documentaire d’une douzaine de minutes sur les réseaux sociaux, jeudi soir.

«Il y a des gens qui doivent se rendre en dehors du comté de Kent pour un rendez-vous médical par exemple. Il y a des gens qui vivent sur un revenu fixe ou des familles de nouveaux arrivants qui n’ont pas accès à une auto et qui hésitent à s’installer en campagne.»

«Je me suis dit que j’allais l’essayer et, tant qu’à le faire, j’ai décidé de me rendre à Fredericton, ce qui en principe devrait être assez simple.»

C’est toutefois le contraire qui s’est produit pour Kevin Arseneau. Que ce soit à pied, en vélo, en train ou en autobus, le député acadien a utilisé tout ce qui pouvait être mis à sa disposition pour se rendre au travail, sauf l’automobile.

Il s’est rapidement rendu compte que le tracé reliant Rogersville et Fredericton était tout sauf une bonne vieille ligne droite.

Dans le scénario imaginé par le député, il devait se réveiller un lundi matin, en n’ayant plus accès à une voiture pour se rendre au travail.

Il raconte donc qu’il est parti de chez lui en vélo pour se rendre jusqu’à la gare ferroviaire.

«Déjà, je me considère chanceux, car la gare est à huit kilomètres de chez moi, ce qui n’est pas le cas pour d’autres Néo-Brunswickois.»

Cependant, comme il n’avait pas réservé de billet au préalable – soit au moins trois heures avant l’arrivée du train – il ne s’est tout simplement pas arrêté. M. Arseneau a dû attendre jusqu’à mercredi avant de pouvoir prendre le train de nouveau à destination de Miramichi.

Rendu à Miramichi, il a découvert qu’il n’y avait pas de trajet direct en autobus jusqu’à la capitale provinciale et qu’il devait faire un détour par Moncton.

«L’autobus passait seulement le lendemain, alors j’ai dû passer la nuit à Miramichi pour prendre l’autobus. Le lendemain, j’ai pris un autobus de ville qui m’a amené jusqu’au terminus d’autobus. J’ai donc pris ce deuxième autobus pour Moncton. Rendu à Moncton, j’ai dû attendre quelques heures pour finalement prendre un autre autobus jusqu’à Fredericton.»

Il est finalement arrivé à Fredericton un jeudi.

«Le voyage en tant que tel a été de 24 heures, mais, dans les faits, ç’a été plus long que ça», soutient-il.

À la suite de cette expérience, M. Arseneau a décidé de planifier un voyage mieux organisé afin de trouver la façon la plus efficace de faire le trajet. Il dit avoir découvert qu’en utilisant le moyen le plus rapide de se rendre à la capitale, le voyage serait d’une durée de neuf heures et lui coûterait 125$. Son premier périple lui avait coûté environ 250$.

«Le problème, c’est que, pour revenir chez moi, il aurait fallu que je reparte le mercredi matin, ce qui ne me laisse qu’une journée de travail. Si je veux travailler ma semaine au complet, je peux seulement arriver le dimanche soir pour souper. Je ne pourrais passer que quelques heures avec ma famille, car il faudrait que je reparte le lundi matin. Je serais dans un cycle infernal de transport en commun pour aller représenter les gens qui m’ont élu.»

En comparaison, Kevin Arseneau n’a que deux heures de route à faire en voiture.

Même dans un contexte où le prix de l’essence est à la hausse, M. Arseneau dit avoir eu la preuve que les habitants des régions rurales du Nouveau-Brunswick doivent toujours dépendre de leur automobile.

«Il est inconcevable de voir que ça nous coûte plus cher de faire le déplacement en transport public qu’avec notre voiture. Je comprends que le transport public sera un peu plus long, mais à un moment donné, il y a une limite.»

«Le système de transport au Nouveau-Brunswick ne fonctionne pas pour les gens qui en ont besoin.»

Dans cette optique, le député de Kent-Nord croit qu’une réflexion s’impose à l’échelle provinciale. Même s’il reconnaît que des régions ont développé des services de transport – ou souhaitent en développer un – il croit néanmoins qu’ils devront faire partie d’une stratégie provinciale.

«On veut que les gens utilisent le transport en commun, mais tout de suite, le système ne les encourage pas à le faire.»

«Il n’y a pas de solutions simples, mais il faut réunir tous les acteurs du milieu et en discuter. Ça doit être une priorité du gouvernement.»

Le doyen des études à l’Université de Moncton, campus de Shippagan, et spécialiste du transport en commun, Yves Bourgeois, estime que la vidéo fait un très bon travail pour illustrer les défis du transport en commun dans la province.

Il explique que dans le rapport «Stratégie de transport inclusif et durable pour la province du Nouveau-Brunswick 2017-2037», dévoilé en décembre 2017, plusieurs témoignages du même genre ont été récoltés.

«Ma réaction est de remercier Kevin de mettre le “spotlight” sur une question importante.»

Notons qu’à plus petite échelle, des régions se sont penchées sur la question du transport en commun. La Péninsule acadienne – qui tente de mettre en place un système de transport – et le Madawaska – qui entreprend une étude à ce sujet – sont deux endroits où l’on souhaite développer un service du genre.

Même s’il aimerait que le dossier du transport en commun progresse plus rapidement, M. Bourgeois reconnaît que certaines solutions, issues du rapport de 2017, ont été mises de l’avant.

Il a donné, comme exemple, le dossier du transport en commun qui a été placé sous la responsabilité des commissions de services régionaux dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale.