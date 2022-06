Des carcasses d’oiseaux par centaines le long de la côte acadienne

La grippe aviaire fait des ravages parmi les colonies de fous de Bassin de l’Atlantique. Un grand nombre de ces oiseaux ont été retrouvés sans vie en bord de mer, de la Baie-des-Chaleurs jusqu’au comté de Kent en passant par la Péninsule acadienne.

Lewnanny Richardson, biologiste et directeur du Programme Espèces en Péril de Nature NB, n’avait jamais vu une telle hécatombe. Depuis la semaine dernière, lui et son équipe sont débordés par les signalements de carcasses de fous de Bassin jonchant les plages de la Péninsule.

«En parcourant la moitié de nos plages, on en a recensé plus d’une centaine. Les gens nous appellent pour nous dire qu’ils en trouvent sur leur terrain ou en mer. Il y a assurément plusieurs centaines de décès», rapporte-t-il.

«La semaine dernière, on prenait une photo de chaque fou de Bassan et on notait sa position GPS. On a décidé d’arrêter parce que c’était trop de travail.»

Ces oiseaux migrateurs sont bien connus pour leur vitesse de vol et leurs plongeons spectaculaires. Malades, ils font peine à voir, déplore M. Richardson.

«Leur système nerveux est affecté, on les voit venir très près des humains, rester immobiles ou tourner en rond», décrit-il.

Des carcasses trouvées au Nouveau-Brunswick été acheminés au centre régional de la Coopérative canadienne pour la santé de la faune situé à Charlottetown.

Des cas de grippe aviaire ont déjà été confirmés la semaine dernière aux Îles-de-la-Madeleine, où des milliers d’oiseaux morts ont transformé l’archipel en cimetière à ciel ouvert.

«Pour l’instant, un des oiseaux a été testé et le test est revenu « présumé positif »», confirme Stéphane Lair, directeur régional de l’organisme de conservation.

«Bien que ce diagnostic devra être confirmé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, les résultats des tests préliminaires effectués par le Réseau canadien pour la santé de la faune indiquent que cet oiseau est mort d’une infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène H5N1.»

Le scientifique explique que des lésions typiques d’une infection par l’influenza aviaire hautement pathogène, incluant de la nécrose au niveau de plusieurs organes, ont été observées à l’examen microscopique, et que les oiseaux soumis étaient habituellement en très bon état corporel, indicatif d’une mort suite à une maladie de courte durée.

«L’importance des mortalités documentées jusqu’ici suggère que ces espèces présentent une susceptibilité élevée à ce virus. L’agrégation dans les colonies des oiseaux au cours de la saison de nidification favorise sans aucun doute la transmission du virus.»

Le laboratoire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments situé à Winnipeg procédera à des analyses de confirmation. Le biologiste Lewnanny Richardson est convaincu qu’il s’agit de la grippe aviaire, qui a conduit à l’élimination de deux millions de volailles d’élevage depuis le début de l’année.

«Je ne vois pas quoi d’autre pourrait faire de tels dégâts.

La population de fous de Bassan était en diminution ces dernières années en raison de la modification de la distribution du maquereau bleu. Les trois quarts de la population nord-américaine, qui compte environ 50 000 couples reproducteurs, niche à trois endroits dans le golfe du Saint-Laurent, soit l’Île Bonaventure, la pointe est de l’Île d’Anticosti, et les Rochers-aux-Oiseaux, aux Îles-de-la-Madeleine. Bien qu’aucune colonie de nidification ne soit située au Nouveau-Brunswick, les fous de Bassan se rendent en été au large de nos côtés pour y trouver leurs proies préférées: les maquereaux, les harengs ou les capelans.

Le nombre d’oiseaux morts a conduit la municipalité de Bas-Caraquet à annuler son activité de nettoyage du rivage prévue vendredi. L’Acadie Nouvelle a tenté de savoir comment le gouvernement provincial entend procéder à leur ramassage.

«Le ministère des Ressources naturelles et du Développement énergétique répondra aux appels relatifs à tout oiseau mort découvert au cas par cas», répond son porte-parole, Rick Brown.

«Beaucoup d’endroits sont isolés et le territoire est trop grand, le ramassage se fera uniquement sur certaines plages publiques plus fréquentées», avance de son côté Lewnanny Richardson.

Ce dernier s’inquiète du fait que d’autres espèces d’oiseaux marins ont été retrouvés morts dans sa région, tels que les guillemots, et craint que le virus ne décime les pluviers siffleurs et les hirondelles de rivage, deux oiseaux en voie de disparition. Du côté du Québec, des eiders et des goélands ont également été collectés dans l’Estuaire du Saint-Laurent.

Les citoyens sont invités à signaler les oiseaux malades, mourants ou morts au 1-833-301-0334. Bien que les risques de transmission à l’humain soient infimes, les autorités demandent aux gens d’éviter tout contact.