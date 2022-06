Étudiants internationaux: la politique québécoise interpelle les professeurs de l’U de M

Le Québec investira 80 millions $ en quatre ans pour attirer 1200 étudiants non canadiens en région à partir de septembre 2023. Cette annonce a interpellé l’Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton (ABPPUM).

«L’ABPPUM espère que l’Université de Moncton (U de M) fera pression auprès de la province du Nouveau-Brunswick pour trouver une entente équitable, à l’instar de la mesure proposée au Québec», déclare le syndicat par communiqué.

Le gouvernement Legault veut offrir aux non-Canadiens étudiant dans des secteurs économiques en pénurie de main-d’œuvre hors de la métropole montréalaise les mêmes frais de scolarité qu’aux Québécois: 3000$ par an dans les premiers cycles universitaires, notamment.

À titre de comparaison, les élèves provenant d’autres pays paient 15 000$ par année en premier cycle à l’U de M. Or, l’ABPPUM rappelle que l’U de M accueille de plus en plus d’étudiants internationaux au fil des années.

«Ces personnes étudiantes contribuent à la vitalité de notre institution et de notre communauté. Cette mesure viendrait ainsi également contribuer à l’atteinte des cibles en matière d’immigration [francophone] du gouvernement du Nouveau-Brunswick», souligne le syndicat.

Le groupe de pression souligne que les universités francophones sont des piliers de la protection des droits linguistiques et de l’épanouissement des communautés francophones du Canada.

Les directions de l’U de M et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) ont affirmé avoir prévu des discussions avec le gouvernement du Québec, afin de trouver «une solution équitable pour assurer la vitalité des communautés francophones en contexte minoritaire au Canada».

«Les préoccupations émises par l’U de M et le CCNB ont été entendues par le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et des représentants du Gouvernement du Québec communiqueront avec ces organisations», confirme la relationniste, Arianne Méthot.

Elle précise que la politique du gouvernement de François Legault vise des programmes précis.

«Il n’est pas possible pour le moment de préciser l’impact de la mesure sur la fréquentation des autres établissements francophones canadiens à l’extérieur du Québec», déclare Mme Méthot.