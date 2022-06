La saison des mariages est de retour en force

Lorsqu’ils ont décidé de sceller leur union en juin 2020, Guillaume Deschênes-Thériault et Stéphanie Bacher étaient loin de se douter que leurs fiançailles allaient être plus longues que prévu. Deux ans plus tard, les deux tourtereaux pourront finalement célébrer leur mariage, le 4 juin.

Ils ne sont évidemment pas les seuls à avoir été contraints de repousser leur célébration de plusieurs mois en raison de la pandémie. Et comme bien d’autres couples dans leur situation, ils sont bien heureux d’enfin pouvoir célébrer ce grand jour dans un contexte plus normal.

«L’excitation est encore là, comme avant. On avait très hâte. Je pense même que le niveau d’excitation est encore plus grand, car on l’a attendu longtemps ce mariage-là», a réagi Guillaume Deschênes-Thériault.

Il raconte que cette pause a permis au couple d’atteindre d’autres objectifs de vie avant celui du mariage. Ils se sont notamment installés à Kedgwick où ils ont fait l’achat d’une maison.

«On n’a pas chômé et là, on est bien prêt pour le mariage. Il a fallu s’armer de patience, mais on arrive au grand jour», a ajouté M. Deschênes-Thériault.

En ce qui concerne la planification de l’événement, il juge qu’elle est demeurée relativement similaire à ce qui avait été prévu en 2020.

«On a repris pratiquement tous les mêmes fournisseurs, on a fait la même planification. Côté organisationnel, ça s’est bien passé.»

Le jeune homme de Kedgwick avoue que sa future épouse et lui ont éprouvé certaines craintes en raison de l’arrivée du variant omicron en début d’année. Cependant, le retrait des restrictions sanitaires en mars est venu rassurer le couple.

«On s’est dit que ça allait fonctionner et on a lancé les invitations en format électronique, en utilisant un site internet.»

Ce report de deux ans aura tout de même engendré certains inconvénients, reconnaît Guillaume Deschênes-Thériault. Selon le futur marié, certains amis ne seront peut-être pas en mesure de faire le voyage au Nouveau-Brunswick pour assister au mariage.

«On est débordés»

La tenue de mariages reportés, combinée à l’ajout de nouveaux mariages, laisse présager une période estivale fort occupée.

La demande est très forte auprès des personnes qui travaillent dans l’industrie du mariage.

C’est le cas de Lisette Guignard, copropriétaire, avec sa fille Isabelle Roy, de la boutique de robes de mariées Ilise Boutique, située à Allardville.

Même si elle estime que son entreprise – qui a ouvert ses portes il y a cinq ans – a moins souffert que d’autres endroits du genre dans la province, Mme Guignard s’est réjouie de cette hausse de l’achalandage depuis le début de l’année.

«On a été chanceux, car on a pu se faire connaître et on a doublé nos ventes. On vend beaucoup plus de robes de mariées qu’avant», a mentionné la copropriétaire de la boutique.

Même si la boutique se trouve dans une petite communauté du nord-est du Nouveau-Brunswick, elle reçoit de la visite de gens d’un peu partout dans la province et même du Québec.

«On a des gens de St. Andrews, de Moncton, d’Edmundston et du bord de la Gaspésie. Ça vient de partout.»

Dans les commentaires qu’elle reçoit de ses clientes, Lisette Guignard remarque que la plupart des couples sont résolus à se marier en 2022.

«C’est difficile à dire, mais je dirais que dans la moitié des cas, ce sont des mariages qui ont été reportés.»

«Les gens continuent de se marier. Je ne sais pas si c’est une nouvelle tendance, mais c’est incroyable. Avec la levée des restrictions, je pense que beaucoup de gens se disent : « c’est le temps”.»

Pour sa part, le DJ Derick Rioux est un habitué des réceptions de mariage, et ce, depuis une douzaine d’années.

Celui qui a connu une diminution de réservations d’au moins 75% pendant la pandémie s’est dit heureux de retrouver les clients qu’il avait perdus au cours des deux dernières années, en plus d’en ajouter de nouveaux.

«Je dirais que je fonctionne à 110%. Si je le compare à un été normal où je faisais, en moyenne, 15 mariages, cet été, je vais en faire une vingtaine.»

Selon M. Rioux, les gens sont tellement impatients de se marier qu’ils choisissent des journées différentes de celles qu’ils avaient choisies à l’origine.

«Il y a beaucoup de mariages qui sont les jeudis, les dimanches de longs week-ends. Si tout le monde se met dans l’idée de recommencer à préparer leur mariage, il y a beaucoup de choses à vérifier. Quand tu repousses un événement comme un mariage, tu repousses les services de beaucoup de personnes. Il faut que tout ça adonne ensemble.»

«Grosso modo, ç’a recommencé plus fort. Les gens ont envie de sortir, de se réunir et de passer du bon temps.»

Même si la majorité de ses demandes sont d’anciennes demandes, Derick Rioux remarque toutefois une augmentation de l’intérêt de la part de nouveaux clients potentiels.

«Si je prends, par exemple, le 30 juillet, qui est une grosse fin de semaine d’activités à Edmundston, j’ai reçu six demandes de mariage pour la même journée. Même chose pour le 20 août. Ça veut dire qu’il y a beaucoup de monde qui fait des événements en même temps.»

«Je dirais que six demandes pour la même journée, je n’ai jamais vu ça en 12 ans comme DJ.»

Faible retour des mariages à l’église

Ce ne sont toutefois pas tous les endroits qui profitent d’un regain important en cette période de retour des mariages. Suivant une tendance amorcée depuis quelques années, le nombre de mariages à l’église a connu une diminution.

Le père Guy Levesque, d’Edmundston, confirme ce déclin.

«Ça ne date pas d’hier, mais avec la COVID, ça n’a pas aidé. Depuis que les restrictions sont moins sévères, il y a un certain retour.»

Jusqu’à maintenant, le père Levesque a célébré deux mariages en mai. Trois ou quatre mariages seront célébrés à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et à la Cathédrale Immaculée-Conception d’Edmundston cet été.

Il n’a évidemment pas pu faire un portrait des autres églises du Madawaska.

Malgré tout, le prêtre s’est dit heureux de retrouver quelques mariages cette année.

«Les gens sont contents qu’il n’y ait pas de restrictions. On est évidemment content quand les gens décident de se marier à l’église. C’est la même chose pour l’ensemble de la communauté paroissiale.»

«Le mariage implique l’homme et la femme, mais, par extension, ce sont les familles aussi qui sont contentes.»

De son côté, Derick Rioux dit aussi avoir remarqué que les gens sont de plus en plus portés à célébrer un mariage civil plutôt que religieux.

«Je l’ai remarqué, parce que pendant un mariage civil, je suis appelé à m’occuper du côté technique, ce que je n’ai pas besoin de faire pour un mariage à l’église. J’en fais bien plus qu’avant donc c’est comme ça que j’ai vu que ça avait changé au fil des années.»