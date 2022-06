Des élèves de Grand-Sault barricadés par erreur

La polyvalente Thomas-Albert (PTA) de Grand-Sault a été mise en confinement jeudi matin, à la suite du déclenchement du système d’alerte d’urgence. Il s’agissait d’une fausse alerte.

«Le système appelé Alertus a été déclenché accidentellement (erreur humaine). Il n’y a pas eu de menace potentielle pour la sécurité de quiconque», a fait savoir le District francophone Nord-Ouest par le biais d’un communiqué de presse.

«Les élèves et le personnel sont demeurés en confinement barricadé durant une vingtaine de minutes. C’est-à-dire qu’ils se sont cachés et ont gardé le silence jusqu’à ce que les policiers s’assurent que les lieux étaient sécuritaires et qu’ils déterminent qu’il s’agissait d’une fausse alerte.»

Le confinement barricadé est déclenché lorsqu’une menace immédiate de violence grave ou potentiellement grave est signalée, et que le danger pourrait être dans l’école, a précisé le DSFNO.

«Il va sans dire que même s’il y a eu plus de peur que de mal, les élèves et le personnel ont été ébranlés par cet incident.»

Des périodes de discussions de groupe ont donc lieu en salle de classe. Des personnes-ressources, telles que des psychologues et des travailleurs sociaux scolaires étaient également sur place.

Ils demeureront disponibles au cours des prochains jours pour répondre aux besoins des élèves et du personnel, a fait savoir le DSFNO.