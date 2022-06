Shediac ne profitera pas de la fusion pour ajouter un accent aigu à son nom

En raison de sa renommée comme destination touristique et également pour son origine autochtone, l’entité 37 conservera le nom de Shediac, sans accent aigu sur le «e».

Le maire de la ville, Roger Caissie, a partagé cette information lors de la plus récente réunion publique du conseil municipal.

«Peu importe ce qu’était la position du conseil municipal de Shediac, c’était une question qui était dans les mains du comité de transition de la nouvelle entité, explique Roger Caissie. Nous, la Ville de Shediac, avons des représentants. Ça été discuté à ce comité là avec des districts de services locaux.»

Le maire de Shediac répondait ainsi à une correspondance datée du 18 avril qui a été présentée au conseil municipal lors de la réunion publique du 30 mai.

Dans cette lettre, le président de la Société historique de la Mer Rouge, Armand Robichaud, avait présenté une demande pour ajouter un accent aigu sur le nom Shediac.

«J’espère que le comité de transition pour la création de la nouvelle municipalité prendra avantage de l’occasion qui se présente pour rectifier un oubli qui date de la première incorporation de la ville, en 1903», peut-on lire dans la lettre écrite par Robichaud.

Le président de la Société historique de la Mer Rouge explique qu’un accent sur le «e» de Shediac est nécessaire pour respecter la prononciation des francophones et Acadiens, pour respecter l’épellation utilisée dans la plupart des documents historiques en français et contribuer à sauvegarder le français en tant que langue officielle et visible dans la communauté.

M. Robichaud suggérait dans sa lettre de s’inspirer de Grand-Sault/Grand Falls, où deux noms sont formellement reconnus dans les documents d’incorporation.

«Ajouter un accent aigu au nom de la ville n’enlève rien à aucune personne, à aucune entreprise, à aucune association», précise-t-il.

Armand Robichaud mentionne dans un document d’appui que Pascal Poirier, dans son livre de 1928 intitulé Le Parler franco-acadien et ses origines, écrit le nom de sa ville natale et de son lieu de résidence, Shédiac, avec un accent aigu.

Le porte-parole de la Société historique de la Mer Rouge a fait part de sa déception mercredi, lors d’un entretien téléphonique. Il a parlé d’un manque de vision.

«Si ce sont des francophones, les touristes vont le prononcer comme il est écrit. Sans accent, c’est Shediac et non Shédiac.»

«Le comité de transition de Shédiac et la Ville de Shédiac doivent agir avec courage et respect envers la population acadienne et les touristes québécois et européens de langue française et ainsi avoir un nom avec un accent aigu, un nom qui peut se prononcer en français sans se tordre la langue», a fait part Armand Robichaud dans un courriel envoyé mercredi.

Il est possible que la Société historique de la Mer Rouge présente une nouvelle demande après les élections de la nouvelle entité prévues en novembre. Armand Robichaud précise toutefois que le même genre de demande a souvent été présentée par le passé aux différents conseils municipaux de Shediac.

«Beaucoup de membres nous disent que ça n’a pas d’allure», ajoute le président de la Société historique.

L’entité 37, nommée Shediac, est composée de la Ville de Shediac et des DSL de Shediac Cape, Scoudouc Road, Point-du-Chêne et une partie de Scoudouc. Après les élections des gouvernements locaux prévues le 28 novembre, l’entité 37 sera composée d’un maire et 12 conseillers représentant cinq quartiers.