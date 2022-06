Une bourse «communautaire» de 24 000$ pour Olivier Bergeron

Tout au long de Star Académie, la communauté de Kedgwick s’est démenée corps et âme afin d’appuyer Olivier Bergeron, candidat originaire de l’endroit. Mais bien que l’aventure soit terminée, le soutien de la population, lui, continue.

«Olivier nous a fait honneur. On tenait à le remercier et on espère qu’il pourra en profiter.»

Ce commentaire exprimé par Rina Migou Couturier, principale artisane du comité de «sauvegarde» d’Olivier, en dit long à quel point le jeune académicien a su charmer sa communauté.

Éliminé du concours en demi-finale de la populaire émission, l’artiste âgé de 20 ans a gagné le cœur et la reconnaissance de ses concitoyens. Plus qu’avec de simples mots, c’est avec un chèque bien garni que cette communauté lui a exprimé toute sa reconnaissance pour gamme d’émotions des derniers mois.

Le comité mis en place durant la télé-réalité afin de mousser le vote pour le jeune Restigouchois a dévoilé, mercredi soir, le cumulatif de la bourse pour Olivier, question de l’aider à démarrer sa carrière musicale. L’argent provient en partie des recettes liées à son concert de remerciement du 21 mai, ce qui comprend la vente de billets, d’alcool, d’articles à l’effigie d’Olivier ainsi que du moitié-moitié. Après avoir soustrait les dépenses pour la location d’équipements divers et certains achats nécessaires, le comité a ainsi pu récolter un montant de 10 666$ grâce à cette soirée.

«Nous avions aussi plus de 8000$ dans notre compte qui n’avaient pas été utilisés. À cela s’ajoute un montant de 3120$ que le Fan-Club d’Olivier nous a transférés et près de 2000$ d’autres dons personnels que nous avons amassés dans la région. Tout cela fait en sorte qu’on est en mesure de lui remettre une bourse totalisant 24 000$», a indiqué Mme Couturier.

Sur place pour l’occasion, l’académicien semblait visiblement ému de cette générosité. Il a tenu à remercier chaudement la population de l’endroit ainsi que ses nombreux fans de partout ailleurs.

«C’est vraiment grâce à vous que je vais pouvoir poursuivre mon aventure», a lancé le récipiendaire.

«C’est vraiment incroyable. Tout cet argent va aller dans la musique, dans mon projet d’album. Ce fut une aventure incroyable, et merci à tous pour cet appui», a-t-il ajouté.

Olivier a récemment déménagé dans la région de Québec afin de se concentrer sur sa carrière. Un premier album figure parmi ses projets.