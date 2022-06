Ces citoyens qui surveillent les quartiers de Moncton

L’Association Citoyens en patrouille de Codiac existe depuis environ trois ans. Elle permet à des citoyens de surveiller leur quartier dans le Grand Moncton. Deux d’entre eux ont raconté leur expérience.

Baigné de soleil, le lac Jones et les maisons cossues du west end à Moncton ont un air paradisiaque. Autour d’un barbecue, se rassemblent pourtant des citoyens interpellés par le problème d’insécurité: les membres de l’Association Citoyens en patrouille de Codiac (ACPC).

«Un camion a été volé dans notre allée. C’était notre introduction au crime, illustre Leah Musgrove. Ç’a été à peu près tout pour nous. Mais j’ai entendu d’autres histoires!»

C’est son inquiétude qui l’a amenée à vouloir surveiller son quartier il y a environ trois ans. Elle trouvait que joindre l’ACPC était une façon simple de s’impliquer. Depuis, elle admet toutefois avoir vu peu d’événements anormaux.

«Des seringues usagées et du vandalisme, égraine Mme Musgrove. Je me sens plus en sécurité parce que je suis connectée avec plus de personnes de ma communauté et que j’en sais davantage à propos de ce qui se passe, de ce qui est normal et anormal, et que je donne des informations au bon endroit pour obtenir des résultats: la GRC.»

La citoyenne croit en l’utilité de l’ACPC et espère que le nombre de membres de l’organisme augmentera.

Il est de 22 pour l’instant, contre 25 il y a un an, selon le gestionnaire de la police communautaire du détachement Codiac de la GRC, Eric Larose. Ces bénévoles couvrent les quartiers du west end, du north end, du centre-ville et de Halls Creek.

Prévention

«Quand il s’agit de prévention, c’est difficile de mesurer une diminution du crime, affirme M. Larose. Mais l’ACPC donne un sentiment de sécurité à la population.»

Paul Moores n’a pas peur d’habiter le west end. Il laisse sans problème ses deux enfants de 6 ans et 11 ans jouer dans le quartier. En patrouille, ce citoyen constate juste l’existence de crimes contre la propriété.

«Il y a beaucoup de gens de passage qui traversent les parages à la recherche d’occasions (de commettre des méfaits), remarque-t-il. Il y a des choses simples à faire contre ça: verrouiller les voitures et les abris de jardin, tenir les objets de valeur hors de vue, etc.»

M. Moores observe aussi beaucoup de personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale et de dépendances.

«Mais souvent, ils ne font rien de mal, affirme-t-il. Ils ont un peu l’air déplacés, mais ne commettent pas de crimes.»

Participer à l’ACPC lui permet de sortir, de rencontrer ses voisins et de savoir ce qui se passe autour de chez lui.

Règles

Carol Ahern, une membre de l’Association Citoyens en patrouille de Codiac. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Les membres de l’association sillonnent les rues de Moncton, munis d’une lampe de poche, d’une veste fluorescente et d’un téléphone intelligent, en vélo ou en voiture. Leur mission est de repérer toute activité suspecte pour la signaler à la police.

Ils envoient leurs rapports d’observation à l’aide d’une application de téléphone cellulaire, qui permet de joindre des photos et intègre un système de géolocalisation.

Une série de règles encadrent leur activité: respect de la confidentialité et interdiction d’inviter des personnes non formées en patrouille et de porter une arme. Le jour, ils peuvent se promener seuls. La nuit, ils doivent forcément se déplacer en paire.

«S’il y a quelque chose d’urgent, les citoyens doivent téléphoner au 911 en évitant de se mettre en danger», a précisé M. Larose.

Pour être sélectionnés, les bénévoles doivent passer une entrevue, avoir un permis de conduire valide, effectuer une vérification de leur casier judiciaire puis s’engager à effectuer au moins 25h de patrouille par an. Une formation de quatre à cinq heures complète leur préparation.

Né au Manitoba il y a une dizaine d’années, ce modèle de surveillance s’est surtout développé dans l’Ouest canadien. À la demande de plusieurs résidents de l’ouest de Moncton en 2019, le détachement de Codiac de la GRC a étudié sa mise en place. Les patrouilles ont commencé pendant l’été 2020.