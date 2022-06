Deux nouveaux phares patrimoniaux au Nouveau-Brunswick

Le phare de la pointe à Jérôme et le phare de Caissie Point sont désormais protégés en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux, a fait savoir jeudi Steven Guilbeault, le ministre responsable de Parcs Canada.

Phare actif érigé en 1883 et rénové en 1987, le phare de la pointe à Jérôme se trouve au nord de Bouctouche.

La tour originale en bois en forme de salière, d’une hauteur de 4 m seulement, est d’une forme pyramidale inhabituelle, selon une description de Tourisme Nouveau-Brunswick.

Selon le site spécialisé Lighthousefriends.com, Dosithée O. Maillet fut nommée en 1883 première gardienne des feux d’alignement à un salaire annuel de 150$.

Quant au phare de Caissie Point, il a été construit en 1872 dans le village de Cap-de-Caissie, sur la côte sud-est du Nouveau-Brunswick.

Parcs Canada raconte que le phare est associé aux campagnes menées pour améliorer la sécurité du commerce maritime à des emplacements côtiers éloignés par la construction d’aides à la navigation.

Charles P. LeBlanc a été nommé premier gardien, avec un salaire annuel de 240 $, et a résidé dans le logement qui était attaché à la tour pyramidale carrée, indique pour sa part le site Lighthousefriends.com au sujet du phare en bois de 13,9 mètres qui a été conçu par le ministère de la Marine et des Pêcheries.

«Le phare de la pointe à Jérôme (phare avant) et le phare de Caissie Point témoignent de l’étroite relation du Nouveau-Brunswick avec l’océan Atlantique et ses abondantes ressources. En les désignant en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux, notre gouvernement s’assure qu’ils demeurent une composante intégrale de notre paysage côtier pour les générations futures», a indiqué par voie de communiqué Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités et député de Beauséjour.