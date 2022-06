La polyvalente A. -J. Savoie de Saint-Quentin célèbre son demi-siècle

C’était jour de fête, jeudi, à la Polyvalente Alexandre J. Savoie de Saint-Quentin alors que l’établissement scolaire soulignait son 50e anniversaire.

Souper, spectacles, invités d’honneurs… Mais aussi discussions chaleureuses et retrouvailles mémorables étaient au rendez-vous de cette célébration d’envergure organisée en peu de temps.

«Habituellement, organiser un tel événement de cette ampleur prend près d’une année. Là, en raison de la pandémie de la COVID-19, on a dû attendre jusqu’en mars avant de voir si les consignes sanitaires allaient permettre un tel rassemblement. Mais tout a fonctionné et on a pu mettre sur pied une belle soirée», exprime Marie-Josée Thériault, agente de développement scolaire à la PAJS.

En 50 ans d’histoire, cette polyvalente a décerné un diplôme d’études secondaires à 2574 élèves. Cette année, la PAJS compte 220 élèves, dont 38 finissants.

Bien entendu, en raison du nombre de places restreintes au carrefour de l’école, tous les anciens élèves de l’établissement n’ont pu prendre part à la fête. On tenait à faire une place de choix à la dernière cuvée des finissants, ainsi qu’à la toute première cuvée, celle de 1972. Une douzaine d’entre eux ont d’ailleurs répondu à l’invitation. Le comité organisateur avait également invité à la soirée tous les anciens directeurs/directrices de la polyvalente.

Bien entendu, Jason Thibault était de la partie.

Si vous lui aviez demandé en 2002 où il se voyait dans vingt ans, le jeune homme fraîchement diplômé de la PAJS n’aurait certainement pas pensé… au bureau du directeur.

C’est pourtant là, aux commandes de son ancienne polyvalente, qu’il se retrouve depuis quelques mois. Juste à temps pour son 20e anniversaire de graduation, et le 50e de sa PAJS.

«Un demi-siècle, ce n’est pas rien, on ne pouvait pas passer cela sous silence. Disons que l’esprit a été à la fête tout au long de la semaine», souligne-t-il.

«On est vraiment fier de franchir cette étape. Ce moment nous force à prendre une pause afin de regarder en arrière et voir tout ce qui a été accompli au cours de ces cinq décennies, l’évolution de notre école. Et c’est là que l’on se rend compte à quel point elle est ancrée dans notre communauté et qu’elle a marqué l’histoire de Saint-Quentin», souligne M. Thibault.

Ce regard dans le rétroviseur lui permet également de constater l’évolution de l’école. En cinquante ans, le système d’éducation a vécu bon nombre de réformes. La population étudiante a notamment fondu de près de moitié en raison de la dénatalité et de l’exode rural. Toutefois, les choses se sont grandement stabilisées au cours des dernières années, entre autres avec l’apport de l’immigration internationale.

«Cette célébration c’est aussi le moment de regarder vers l’avant, ce qui s’en vient pour notre établissement et ce que je vois c’est positif. Notre population n’est plus à la baisse, ce qui est très bien. On a aussi de beaux projets en branle, donc ça est de bon augure pour les années à venir», estime le directeur.