Le festival Paquetstock enfin de retour à Paquetville!

Le festival Paquetstock sera de retour cet été après deux ans d’absence en raison de la pandémie de COVID-19. Cette cinquième édition du festival, dont la programmation a été dévoilée jeudi, se déroulera du 19 au 21 août dans un chapiteau érigé au 1086 rue du Parc, à Paquetville.

«C’est avec une grande fierté que le comité présente une 5e édition, souligne le porte-parole du festival, Luc Robichaud. Nous avons des activités pour tous les goûts, pour les jeunes et les moins jeunes. Et on se fait un devoir de redonner à nos communautés parce que c’est grâce à elles que le festival a eu autant de succès ces dernières années. On invite la population à venir partager la belle énergie de l’équipe des bénévoles!»

Les amateurs de musique seront comblés lors de la première soirée du festival grâce à des spectacles offerts par la yodleuse Guylaine Tanguay, qui présentera son spectacle Thérapie Country, Denis Landry ainsi que Joannie Benoît et ses invités.

Le rallye automobile familial sera de retour le samedi 20 août et un spectacle du magicien-illusionniste Rémi Boudreau sera présenté en après-midi. Body Groove, Track of Rock et Undercover Legends of Rock feront ensuite danser la foule.

Dimanche, les festivaliers pourront profiter d’un marché des fermiers, une rencontre de véhicules anciens et classiques, un espace de jeux gonflables et un méchoui.