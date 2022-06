L’industrie du vélo de montagne de l’Atlantique en forte croissance

Le vélo de montagne est en bonne santé en Atlantique. Il connaît même une période de forte croissance.

Ce constat, c’est celui de Mylène Després, membre du comité de Mountain Bike Atlantic.

Cette organisation, qui représente les différents intervenants de ce sport à l’intérieur des quatre provinces de l’Atlantique, avait donné rendez-vous à ses membres à Campbellton cette semaine dans le cadre de son sommet, son premier depuis 2019.

«Le monde du vélo de montagne, c’est une communauté tissée serrée. C’est vraiment cool de se rencontrer à nouveau comme ça pour parler de notre passion. Ça fait deux ans qu’on attendait ce moment, car on était limité en raison de la pandémie. On a beaucoup de choses à se dire», exprime-t-elle.

La mission de MTB Atlantic consiste à rassembler les amateurs et les joueurs de l’industrie du vélo de montagne afin de faire croître la pratique de cette discipline et d’en améliorer l’expérience (infrastructures). L’objectif: créer un réseau solide et faire en sorte que les provinces de l’Atlantique deviennent une destination de choix.

«On n’a peut-être pas les montagnes de l’Ouest canadien, mais on possède des sentiers d’une qualité exceptionnelle qui n’ont rien à envier aux autres provinces. C’est aussi excellent pour l’économie, car il y a toute une industrie qui gravite autour de cela, et la communauté du vélo dépense beaucoup», soutient Mme Després.

Parmi les sujets de discussion lors du sommet, ce qui saute aux yeux c’est que les deux années de la pandémie de la COVID-19 ont eu une incidence incroyable sur la hausse de la pratique de cette discipline. Confinés dans leur province, les gens se sont notamment tournés vers le vélo de descente, le cross-country, et le Fatbike…

«Avec l’arrivée de la COVID-19, on a ressenti un véritable engouement pour le vélo. Ça a amené les gens à réévaluer ce qui est important pour eux, et la santé et le plein air en font partie», raconte-t-elle.

La pandémie a toutefois eu aussi un impact négatif non négligeable sur le sport. La chaîne d’approvisionnement, entre autres, a grandement été affectée. Cela fait en sorte qu’il est difficile de mettre la main sur des vélos, sur des pièces et même sur de l’équipement (ex.: vêtements) de vélo. Tout cela a comme conséquence de freiner l’expansion du sport.

Femmes à vélo

Grande passionnée de vélo de montagne, Mme Després est également cofondatrice des Dusty Ladies dans la région de Moncton, groupe créé afin d’encourager la pratique de cette discipline sportive au sein de la gent féminine. À l’image des beer leagues de hockey, son groupe se rencontre quelquefois semaine et se retrouve au bas des pistes afin de socialiser.

«On est rendus à près de 300 membres maintenant, et plein de petits clubs comme le nôtre ont vu le jour dans plein de régions, comme ici avec les Sugar Sisters du Sugarloaf. C’est extra», affirme-t-elle.

Ce sujet a également été au cœur de discussions lors du sommet. Car plusieurs estiment qu’il reste encore beaucoup de barrières pour l’accessibilité du sport pour les femmes. Une étude indique par exemple que 45% des hommes qui pratiquent le vélo de montagne ont été initiés à cette discipline alors qu’ils étaient très jeunes contre seulement. Cette proportion chute à 28% chez les femmes.

«C’est ce genre de tendance qu’on souhaite changer», indique-t-elle.

La charge mentale de la gestion du foyer serait une autre de ces barrières.

Infrastructures

Autre sujet abordé, les lacunes en matière d’infrastructures.

«Il y a des endroits exceptionnels, mais où il manque des connexions entre les sentiers ou la communauté la plus proche, qui n’ont pas (ou peu) d’espaces de stationnement ni de terrains de camping. Si on veut développer le vélo de montagne dans l’Est, ça prend un réseau de sentiers, mais aussi des infrastructures pour les accompagner», mentionne Mme Després.

Celle-ci cite d’ailleurs les infrastructures exceptionnelles du parc à vélos du Parc provincial Sugarloaf, un exemple de réussite.

Le Sommet de MTB Atlantic sera suivi de son festival. Celui-ci se déroulera jusqu’à dimanche au parc provincial Sugarloaf. En tout, plus de 200 amateurs de descentes et de cross-country sont attendus durant le weekend.