Pas de moto, mais un voyage en Floride pour Junior Michaud

À défaut de n’avoir pu remporter le concours Dream Chopper et une moto fabriquée sur mesure, Junior Michaud a tout de même reçu un beau prix de consolation. Il devrait s’envoler prochainement pour la Floride afin d’aller rencontrer, en personne, l’équipe d’Orange County Chopper.

M. Michaud devrait évidemment avoir la chance de rencontrer le fondateur d’Orange County Choppers et vedette de l’émission de télé-réalité, American Choppers, Paul Teutul Sr.

L’homme originaire du Madawaska, mais qui habite maintenant à Campbellton, s’était rendu jusqu’à la grande finale du concours. Au terme de la séance de vote et des vérifications d’usage de la part des organisateurs du concours, il s’est classé en troisième position.

Junior Michaud s’est dit déçu de ne pas avoir remporté le grand prix, mais il a surtout été surpris d’apprendre que son aventure avec l’équipe d’Orange County Choppers allait se poursuivre un peu plus longtemps.

«Je savais que je n’avais pas gagné, mais je pensais que ça finissait là. Je pensais que j’allais avoir un T-shirt ou quelque chose du genre, mais finalement je vais pouvoir aller en Floride avec ma conjointe.»

Bien qu’il ne s’attendait pas à recevoir une invitation de Paul Teutul Sr, M. Michaud était visiblement très excité de pouvoir faire ce voyage de quelques jours offert par les organisateurs du concours..

«C’est un gros emplacement. Ils construisent des motos, il y a un musée, on va même aller au restaurant avec lui. On va évidemment visiter son atelier et rencontrer les membres de son équipe.»

«Ils semblent avoir aimé les efforts que j’ai mis dans ce concours et ça m’a ému d’apprendre ça.»

Même si ce n’est pas nécessairement dans les plans, Junior Michaud souhaite avoir l’occasion de faire une balade en moto avec M. Teutul.

«Je vais lui demander à lui ou à quelqu’un de son entourage, mais j’aimerais avoir cette chance. Même si c’est seulement une sortie autour du bloc, je serais bien content.»

M. Michaud a tenu à souligner l’appui de tous les gens qui l’ont aidé à se rendre jusqu’en finale du concours Dream Chopper. Il dit avoir reçu beaucoup de votes des gens du Madawaska et du Restigouche.

«Pour un gars qui ne voulait que se faire bâtir une moto, j’ai été surpris de l’appui des gens. C’est drôle à dire, mais il me semble que je ne méritais pas autant d’attention», a confié celui qui avoue qu’il dort un peu mieux maintenant que le concours est terminé.

En contrepartie, il admet que la cause qu’il a choisie lorsqu’il a décidé de s’inscrire au concours – soit de fabriquer une moto en l’honneur de son père qui est décédé de l’Alzheimer – a sûrement touché les gens.

Même s’il n’aura pas l’occasion d’ajouter une nouvelle moto à sa collection, M. Michaud continuera tout de même à travailler sur sa propre moto qui avait été endommagée dans un incendie l’an dernier. Il souhaite pouvoir la conduire de nouveau cet été.