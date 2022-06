Saint-Paul-de-Kent dit au revoir aux religieuses de NDSC

Après 68 années de précieux services, les religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur fermeront leur couvent dans quelques semaines à Saint-Paul-de-Kent.

Une présentation spéciale en leur honneur a été faite après la messe du dimanche 29 mai, à l’église quasi-centenaire de la communauté.

Dans sa présentation, le président du conseil de la communauté chrétienne de Saint-Paul, Adélard Cormier, a qualifié l’événement de moment historique pour la paroisse.

La construction du couvent de Saint-Paul a débuté le 18 mai 1954. Selon Adélard Cormier, huit religieuses demeuraient au couvent lors de son ouverture. «Il restait deux religieuses jusqu’à l’hiver dernier. Depuis ce printemps, il n’y en a qu’une», précise-t-il.

La seule résidente, soeur Angèle Robichaud, déménagera dans quelques semaines à la maison mère des religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur à Moncton.

À l’origine, un groupe de religieuses acadiennes et francophones se sont séparées de leur congrégation The Sisters of Charity de Saint-Jean pour fonder une nouvelle congrégation afin de mieux répondre aux besoins des francophones.

À l’époque, Rome a accepté que 53 femmes quittent leur congrégation pour en former une nouvelle. C’est ainsi qu’est née la congrégation des religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur le 17 février 1924.

La congrégation a été présente un peu partout en Acadie, entre autres à Saint-Joseph de Memramcook, Bouctouche, Shediac, Saint-Anselme et Petit-Rocher.

À Saint-Paul, répondant à la demande des paroissiens, la congrégation acceptait d’aller s’y établir principalement pour enseigner.

Depuis 1954, plus de 70 religieuses sont passées par le couvent de Saint-Paul-de-Kent. Elles ont rendu de nombreux services à la paroisse comme sacristines, directrices de chorale et autres fonctions.

«Il serait presque impossible de résumer en quelques minutes les bienfaits en Acadie de la congrégation ou ceux de la construction du collège Notre-Dame-d’Acadie en 1949 ou encore la construction et la gestion de l’hôpital Stella-Maris-de-Kent en 1966», a mentionné Adélard Cormier dans sa présentation.

Selon M. Cormier, nul ne peut nier le fait que les religieuses ont eu un impact énorme dans le développement et l’émancipation du peuple acadien.

«Avec votre départ, c’est une page qui tourne. Une page qui ne gardera que de bons souvenirs. Nous vous en serons toujours reconnaissants», a ajouté Adélard Cormier.