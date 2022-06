Un géant des mers se dirige vers le port de Saint-Jean

L’Oasis of the Seas de Royal Caribbean, le cinquième plus grand navire de croisière au monde, accostera au port de Saint-Jean en milieu de semaine prochaine.

L’administration portuaire a indiqué qu’il s’agira du plus gros navire de croisière à accoster au port depuis le lancement des activités de ce secteur en 1989.

Le navire peut accueillir plus de 5000 passagers et plus de 2000 membres d’équipage, un nombre supérieur à la population totale de plusieurs villes comme Campbellton, Caraquet ou Grand-Sault.

L’Oasis of the Seas devrait jeter l’encre aux alentours de 9 h 20 mercredi prochain et quitter le port à 21 h 25 le même jour.

«Cela prouve à notre ville, à notre région, à notre province, et, en réalité, à notre port, que nous sommes capables d’attirer à Saint-Jean un navire de cette taille, qui peut accueillir plus de 5 000 passagers à son bord », a expliqué par communiqué Andrew Dixon, chef de l’exploitation à Port Saint John.

«L’Oasis of the Seas n’est pas le premier navire de croisière à faire escale ici depuis la fin de la pandémie, mais il marquera très clairement le retour des journées de croisière normales, avec toute l’effervescence et tout l’impact économique qui nous font défaut depuis deux ans et demi maintenant», a ajouté le représentant du port.

Le navire de croisière fut le plus grand paquebot au monde jusqu’à la mise en service de l’Harmony of the Seas en mai 2016.

La valeur du navire à sa construction était estimée à plus d’un milliard de dollars.

Le paquebot est entre autres doté d’un parc aquatique, de plusieurs piscines, d’un salon pour ados, d’un music-hall, d’un casino, d’une tyrolienne, d’un mini-golf et même d’une patinoire sur glace.