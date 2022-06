Qui reprendra le flambeau de Louis-J. Robichaud?

Le 6 août prochain, les membres du Parti libéral du Nouveau-Brunswick éliront celui ou celle qui dirigera leur formation au cours des prochaines années. Donald Arseneault, Robert Gauvin, TJ Harvey et Susan Holt sont en lice. L’Acadie Nouvelle leur a posé une série de questions de fond pour mieux comprendre leur projet politique. Voici leurs réponses.

Si vous êtes amené à diriger le Parti libéral du N.-B, puis à devenir, peut-être, premier ministre, quel type de leader souhaitez-vous être? Comment exercerez-vous le pouvoir?

Robert Gauvin: Ce serait un travail d’équipe équitable, basé sur l’inclusion. Je crois qu’au plus de gens participent et donnent des idées, meilleures sont les chances de réussite. Je veux faire preuve de responsabilité fiscale tout en ayant une conscience sociale.

Susan Holt: Ma méthode, c’est un leadership au service des autres. Ça veut dire que tu es là pour aider ton équipe à réussir, on a un but commun mais chacun a son rôle, un pouvoir et une possibilité de se réaliser. Je crois qu’on a trop centralisé le pouvoir à Fredericton, dans le bureau du premier ministre. Les gens se sentent oubliés, exclus de la prise de décision. On a besoin de revenir au niveau communautaire, de se reconnecter à la population. Il faut partager le pouvoir avec les municipalités, les organismes à but non lucratif, avec les autres élus. C’est plus difficile que de diriger d’en haut.

Donald Arseneault: J’ai toujours dit qu’on ne peut rien accomplir dans la vie sans quelqu’un d’autre. Je veux inclure l’équipe du caucus et les membres. Le gouvernement actuel n’a aucune empathie. Je veux un gouvernement qui travaille pour les gens et qui respecte l’ensemble des régions. Il y a beaucoup de divisions dans notre province, c’est parfois fait exprès. Il faut renverser ça, être respectueux des communautés anglophones, francophones et autochtones, du Nord au Sud.

TJ Harvey: Les personnes qui me connaissent diront que mon type de leadership est inclusif. Je suis un gars qui travaille vraiment fort. Avant de se donner une vision pour gérer la province, il est important de se concentrer sur la réorganisation du parti et lui donner une meilleure situation financière. Nous allons dans la bonne direction, mais il y a du travail à faire en interne. Je suis bon à convaincre des personnes intelligentes et impliquées dans le secteur public ou le secteur privé de se rassembler dans une pièce, de discuter des enjeux et de développer un plan. Ma force, c’est la mise en œuvre du plan et la capacité d’agir.

En quoi votre façon de gouverner, vos politiques seront différentes de celles du gouvernement Higgs?

TJ Harvey: Je suis un leader collaboratif qui croit qu’il faut faire travailler les bonnes personnes ensemble, écouter ce qu’elles ont à dire, et que la prise de décision donne plus de place au consensus. Je crois que les gens en ont assez d’une approche verticale, où le leader prend toutes les décisions et où le pouvoir est concentré dans le bureau du premier ministre. Gouverner pour les gens signifie les écouter et mettre en oeuvre les solutions qu’on nous suggère.

Robert Gauvin: Il faut écouter les gens, si on prend le temps de consulter véritablement des gens, l’application d’une réglementation aura de meilleures chances de réussir sans qu’il faille revenir en arrière. Il faut gouverner avec compassion. Il faut respecter les gens qui ne votent pas pour nous, si on ne tend pas la main à ceux qui ne sont pas d’accord avec nous pour discuter, on ne peut arriver à une entente.

Susan Holt: Si on veut regagner la confiance de la population, il faut être transparent. Ça veut dire des données ouvertes, de l’information partagée, expliquer les options considérées, pourquoi la décision a été prise. Il faut être public, accessible. Et il nous faut du respect pour les peuples autochtones, pour les francophones, pour les syndicats, pour les femmes. Je ne vois pas ce respect démontré par nos leaders. Il faut gouverner avec le coeur et démontrer qu’on peut travailler ensemble.

Donald Arseneault: Il y a un manque d’imputabilité. Il n’y a pas assez de périodes de questions à l’Assemblée, on n’a pas eu de discours du Trône depuis novembre 2020. Les circonscriptions de Miramichi sont sans représentation depuis bientôt un an. Blaine Higgs fait ce qu’il veut. Le gouvernement fait énormément d’argent grâce au prix de l’essence, on devrait réinvestir et aider notre population.

Quels enjeux vous semblent essentiels, quelles sont vos priorités?

Donald Arseneault: Ma priorité, c’est la famille. On va développer une politique familiale, une politique de natalité. Les dettes étudiantes sont énormes, les hypothèques sont énormes, le coût de la vie augmente… c’est très difficile au niveau financier et on ne voit rien venir du côté du gouvernement.

TJ Harvey: Quand je traverse la province et que je discute avec les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises, on me dit que c’est sur la santé, l’attraction et la rétention des médecins, des infirmières et d’autres professionnels, qu’il faudra travailler. Ce gouvernement ne se préoccupe que de l’argent, mais le gouvernement n’est pas une entreprise. Si tu ne peux pas payer les infirmières autant que la Nouvelle-Écosse ou l’Île-du-Prince-Édouard, elles ne resteront pas. Il faut aussi une plateforme digitale pour le système de santé. Si l’inflation se maintient et les taux d’intérêt restent haut, l’économie risque de devenir l’enjeu le plus important dans les prochaines années.

Robert Gauvin: J’ai mis ma carrière en jeu pour défendre des soins de santé accessibles partout dans la province. Une personne sur trois a des défis de santé mentale et souffre dans le silence, on entend des histoires d’horreur concernant le traitement de nos personnes âgées. Une partie des infirmières ne se rend pas au travail pour des questions d’épuisement professionnel ou de dépression, nous devons maximiser notre personnel. On éloigne nos infirmières et infirmiers du lit pour en faire des administrateurs, l’accès aux dossiers des patients peut être difficile et on ne travaille pas assez en équipe.

Susan Holt: Tout le monde demande de nouvelles idées pour notre système de santé qui est en crise. On vit aussi une crise de logement abordable. Ce que j’entends aussi beaucoup, c’est le désir d’agir face à la crise environnementale, que le Nouveau-Brunswick devienne un leader de l’énergie propre, qu’on protège la nature, qu’on soit carboneutre. Et pour que notre démocratie soit plus forte, je crois qu’on doit faire des changements à notre système électoral pour que tout le monde puisse participer et ait le sentiment que son vote compte.

Notre système de santé est en crise. Quelles réponses faut-il apporter pour éteindre l’incendie?

Susan Holt: Notre système de santé a besoin d’un virage technologique. On a besoin de plus de cliniques intégrées avec des infirmières praticiennes, des pharmaciens, des spécialistes de la santé mentale. Notre système de recrutement doit être revu: il faut plus de moyens, un nouveau site internet et être plus agressif. Il faut donner la possibilité aux communautés de s’impliquer dans le recrutement, de vendre leur région. On a aussi des politiques bureaucratiques qui limitent ce que peuvent faire les infirmières praticiennes ou les heures que donnent les médecins.

Donald Arseneault: Aucun hôpital ne devrait fermer. Pour s’attaquer au manque de personnel, on devrait réduire les frais de scolarité dans le secteur de la santé. On devrait être plus agressif dans nos initiatives de recrutement, localement comme à l’international. On a du travail à faire sur la reconnaissance des acquis. Il nous faut des salaires plus compétitifs. Le premier ministre Houston en Nouvelle-Écosse s’est fait élire en promettant des investissements massifs en santé. Ils font des activités de recrutement, ils viennent chercher notre monde. Nous, on fait des surplus en santé et on laisse l’argent sur la table plutôt que de le réinvestir dans notre main-d’oeuvre. On doit donner la priorité à nos infirmières, c’est le coeur du système de santé.

TJ Harvey: Nous devrions repenser la façon dont nous délivrons les soins de santé au Nouveau-Brunswick. Nous devrions moderniser nos infrastructures, pour que les gens puissent accéder à un professionnel de la santé grâce à un portail numérique, depuis chez eux ou depuis un établissement de santé. Il faut aussi garantir la possibilité de se rencontrer en face à face. Il faut être prêt à investir dans nos infirmières pour s’assurer que l’on soit au même niveau salarial que les autres provinces, sinon on ne résoudra jamais le problème. L’autre grand enjeu, devenu plus important pendant la pandémie, ce sont les services de santé mentale et de traitement des dépendances. Il faut examiner la façon dont ils sont offerts, et les intégrer au système de santé.

Robert Gauvin: Des personnes âgées restent dans les corridors des hôpitaux parce qu’il n’y a pas assez de personnel dans les foyers de soins. Ce qui est frustrant, c’est qu’on sait qu’il y a des gens au Nouveau-Brunswick qui pourraient faire ce travail, la reconnaissance des acquis pourrait permettra d’ajouter beaucoup de main-d’œuvre. Il faut appuyer sur l’accélérateur.

On a vu le prix des loyers et des maisons s’envoler dernièrement. Que peut faire le gouvernement pour rendre l’accès au logement plus abordable?

Robert Gauvin: Pendant la pandémie nous aurions agi plus rapidement pour protéger la population. D’autres provinces avaient pris des actions. On pourrait imaginer des hausses de loyer qui suivent l’inflation. On ne veut plus que des gens qui travaillent à 17$ l’heure voient leur loyer augmenter de 400$ par mois. On a besoin de 7000 nouvelles unités. Le gouvernement fédéral a mis 300 millions $ sur la table pour le logement et on ne s’est pas encore servi d’une grande partie de cet argent. Il y a des fonds disponibles, on pourrait faire des partenariats avec des propriétaires pour les encourager à bâtir des logements abordables.

Susan Holt: Nous voulons construire 30 000 logements en cinq ans par le biais d’organisation sans but lucratif, de coopératives, des incitatifs appropriés et un processus d’approbation accéléré. Nous voulons établir des partenariats communautaires dans toutes les régions. Le but, c’est que personne ne pait plus de 30% de son revenu pour le logement.

Donald Arseneault: Le secteur privé veut faire partie de la solution mais il faut que le gouvernement mette les gens autour de la table et mène la discussion. On n’a pas le choix si on veut augmenter notre population et faire venir de la main-d’oeuvre. Le gouvernement fédéral a mis 300 millions à notre disposition mais on n’investit pas. Le logement n’est pas un luxe, c’est un besoin fondamental.

TJ Harvey: Le gouvernement Higgs a passé trop de temps à faire porter le blâme au gouvernement fédéral pour l’augmentation du coût de la vie. Il faut que le gouvernement soit là pour les citoyens les plus démunis et que tous aient un accès à un logement abordable et accessible. Il y a plusieurs options, il faut oeuvrer avec les propriétaires et les promoteurs immobiliers pour développer des solutions.

Nous consommons peu d’aliments produits localement, notre réseau de transport en commun est déficient et nous produisons énormément de déchets et de pollution. Comment rendre notre société plus durable, plus résiliente?

TJ Harvey: C’est quelque chose qui ressort dans toutes les discussions avec les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises. Notre secteur agricole est très spécialisé, avec la pomme de terre, les bleuets ou le poulet par exemple, mais ne reflète pas le besoin de sécurité alimentaire et de stabilité dans les temps difficiles. Il est temps de revigorer l’agriculture locale, l’agriculture urbaine pour une meilleure souveraineté alimentaire et plus de durabilité.

Robert Gauvin: Les politiciens doivent avoir le développement durable en tête pour chaque projet. Je crois qu’il faudrait un ministère de la transition énergétique. On le voit, on est pris en otage par le prix de l’essence. On pourrait utiliser des autobus scolaires pour aider les gens à se rendre au travail, on doit investir dans le transport en commun. On a perdu beaucoup de nouveaux arrivants qui sont partis dans les métropoles parce qu’ils pouvaient s’y déplacer plus facilement.

Susan Holt: Il faut commencer par électrifier les transports et rendre notre production d’électricité propre. Il y a aussi beaucoup de travail à faire sur la gestion des déchets. Le gouvernement provincial peut aussi instaurer des normes vertes pour ses commandes publiques pour s’assurer que les entreprises qui obtiennent les marchés limitent leurs déchets ou leurs émissions. En matière d’agriculture, on a beaucoup de terres disponibles mais il faut aider les agriculteurs à trouver la prochaine génération.

Donald Arseneault: On semble être inactif depuis quelques années. On devrait avoir un meilleur programme d’incitatifs pour l’efficacité énergétique et la rénovation de nos demeures. Il nous faut aussi plus d’incitatifs pour l’achat des véhicules électriques. En même temps, il faut une transition responsable, qui n’ait pas un impact trop grand sur nos communautés. Il faut trouver une solution rapidement pour la reconversion de la centrale de Belledune par exemple. L’infrastructure d’Énergie NB est vieillissante, il nous faut une vision pour les 20 à 50 prochaines années.

Le Nouveau-Brunswick vieillit et connaît une grande pénurie de main-d’oeuvre. Quelles solutions voyez-vous à nos défis démographiques?

Donald Arseneault: On a besoin d’une politique de natalité. En 2019-2020, on comptait 6371 naissances contre 7631 décès. Le gouvernement du Québec a compris l’importance d’attirer des étudiants internationaux, ils viennent de mettre de grosses enveloppes pour réduire leurs frais de scolarité. Nos institutions risquent de perdre des étudiants, on ne peut pas rester les bras croisés.

TJ Harvey: Différentes industries ont beaucoup de problèmes actuellement pour recruter. Je pense que nous faisons des progrès, des nouveaux arrivants s’installent dans nos communautés. L’immigration est une partie de la solution pour régler notre problème de main-d’oeuvre, nous devons aussi encourager les étudiants et créer un environnement qui les incite à rester dans la province. Il faut des stratégies d’immigration spécifiques pour chaque région, qui prennent en compte les spécificités culturelles et les difficultés que nous rencontrons en particulier dans les zones rurales et qui correspondent aux besoins des entreprises.

Robert Gauvin: En matière de santé, il faut travailler sur la reconnaissance des acquis. On a des gens qui ont étudié les sciences infirmières à l’étranger, mais ne peuvent pas travailler ici. Il faut accélérer le processus pour éviter de les perdre.

Susan Holt: Pour répondre à la pénurie de main-d’oeuvre, il faut mettre l’emphase sur l’éducation et l’immigration. Il faut que le gouvernement fédéral nous permette d’accueillir un plus grand nombre d’immigrants. Pour que les gens restent, il leur faut d’abord un accès à internet excellent partout, un logement abordable et l’accès à un médecin. Pour permettre aux personnes à la retraite de revenir au travail, on pourrait créer une réduction d’impôt.

Les jeunes nous parlent d’accès aux études postsecondaires, d’accès aux services de santé mentale. Comment peut-on mieux les soutenir?

Susan Holt: Les problèmes de santé mentale commencent dès le primaire, mais on n’a pas les ressources et ça m’inquiète. Il faut intégrer la santé mentale au système de santé, dans les cliniques. Pour impliquer les jeunes et leur démontrer qu’ils ont une voix, je suis favorable à baisser l’âge du droit de vote à 16 ans.

Donald Arseneault: Les étudiants ont souffert des changements de politiques, le programme de gratuité des frais de scolarité a été mis de côté et on n’a jamais eu le temps de voir si cela fonctionnait. On peut peut-être revenir à des choses qui ont été essayées auparavant, il faut trouver des moyens de rendre les études plus abordables, on a besoin d’une main-d’oeuvre qualifiée.

TJ Harvey: Il faut encourager les étudiants à rester dans notre province. Il faut que les jeunes gens d’ici et du monde entier puissent recevoir ici une éducation postsecondaire fantastique à un prix raisonnable, et leur donner des options pour qu’ils puissent rester dans notre province et faire carrière.

Robert Gauvin: Les jeunes sortent des études avec des dettes incroyables, ils ne peuvent plus acheter leur première maison et n’ont presque plus les moyens de payer un appartement. Si on ne fait pas attention et qu’on ne rend pas les études plus accessibles, on risque de perdre beaucoup de jeunes au profit du Québec.

Le Parti libéral est à la peine dans beaucoup de régions anglophones, il est concurrencé par le Parti vert… Quelle direction voulez-vous donner au parti, doit-il aller plus à gauche, plus à droite?

Robert Gauvin: Je suis fiscalement responsable, mais un peu à gauche socialement. Il faut identifier les gens qui ont besoin d’aide, les gens qui n’ont pas de voix, qui souffrent en silence. Quand viendra le temps de choisir nos candidats, il faudra permettre aux associations locales d’avoir leur mot à dire.

Susan Holt: Les gens veulent que la politique change, il faut de la transparence, de l’authenticité, de l’empathie, de la collaboration, de l’accessibilité et de la décentralisation au niveau communautaire. Les gens ont perdu confiance, ils veulent un vent de changement. Il faut une relation basée sur le respect et l’amour. C’est dans cette direction que je veux renouveler le Parti libéral.

Donald Arseneault: Je suis pour un gouvernement centriste: il faut développer notre économie tout en réinvestissant dans nos programmes sociaux. Certains partis vont trop à gauche, ce n’est pas ce que les gens recherchent, ils veulent de la stabilité. Il faut être fiscalement responsable.

TJ Harvey: Je suis un libéral progressiste sur le plan des politiques sociales, mais plus au centre en matière de gestion des finances. Il est important de créer un big tent party qui rassemble largement. Ce serait une belle occasion pour le parti d’avoir un chef anglophone qui continue à travailler pour les francophones et développe une vision pour toutes les régions de la province. Je crois que le bilinguisme est une chance, je peux témoigner de la difficulté d’apprendre le français comme deuxième langue à l’âge adulte, mais c’est une expérience incroyable et je continuerai d’y travailler parce que cela crée des opportunités. Je veux diriger un parti ouvert et inclusif, un gouvernement qui a de la passion et de l’empathie, qui respecte le fait que nous avons deux langues officielles et que tout le monde doit être représenté de façon égale.