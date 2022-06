Un policier de Saint-Jean accusé d’agression armée

Une enquête criminelle instituée par la Police régionale de Kennebecasis a mené au dépôt d’une accusation d’agression armée à l’endroit d’un agent de la Force policière de Saint-Jean.

Le constable Nicholas Roy, qui cumule 17 années de service au sein du corps policier, a été inculpé après une enquête découlant d’une plainte du public.

«L’agent Roy a été affecté à des tâches administratives, sans contact avec le public, en attendant la procédure pénale. Une fois la procédure pénale terminée, il fera l’objet d’une enquête en vertu de la Loi sur la police», a fait savoir le bureau du chef de police par voie de communiqué.

«Le Service de police de Saint-Jean exige de ses membres qu’ils respectent les normes les plus élevées en matière de responsabilité. Toute plainte pour usage excessif de la force est prise très au sérieux», a déclaré Robert Bruce, le chef du Service de police.

«Nous nous engageons à maintenir la confiance du public et à toujours faire preuve de transparence. Nous fournirons au public d’autres mises à jour au fur et à mesure que la procédure judiciaire le permettra et nous restons confiants dans le processus judiciaire», a ajouté le chef Bruce.

Nicholas Roy comparaîtra devant le tribunal le 8 juillet prochain.