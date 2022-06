Fermeture temporaire du pont international Edmundston-Madawaska

Le pont international qui relie Edmundston à Madawaska, au Maine, sera fermé temporairement au cours de la prochaine semaine pour des travaux annuels d’inspection et d’entretien.

La structure sera donc fermée à la circulation du 6 au 11 juin, de 8h00 à 17h30, afin d’assurer la sécurité du public et des équipes qui inspectent le pont.

Le trottoir restera ouvert pendant l’inspection.

Selon le Maine Department of Transportation (DOT), la structure présente des déficiences connues, des problèmes structurels et un taux de détérioration rapide qui doivent être évalués annuellement afin de permettre une utilisation sécuritaire continue. Les inspections de ponts sont effectuées pendant la journée afin de garantir la sécurité, la rigueur et la qualité de l’inspection.

La société d’ingénierie qui effectue l’inspection, HNTB, prévoit d’utiliser un camion d’inspection sous le pont. Il sera placé de manière à minimiser le poids sur le pont.

«Le Maine DOT comprend les impacts sur les communautés voisines et apprécie la patience du public alors que nous nous efforçons de garder ce pont sûr jusqu’à son remplacement», peut-on lire dans un communiqué.

Le projet de remplacement du pont, qui a commencé il y a environ un an, se poursuit.

L’ouverture du nouveau pont à la circulation est prévue pour la fin de l’année 2023. La démolition de l’ancien pont débutera lorsque la circulation sera dirigée vers le nouveau pont. On estime que le projet pourrait être terminé en juin ou en juillet 2025.