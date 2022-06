Le gouvernement du N.-B. doit-il en faire plus pour les diabètiques de type 1?

Des parents néo-brunswickois demandent à Fredericton d’emboîter le pas à l’Île-du-Prince-Édouard et de financer les appareils permettant une surveillance de la glycémie des personnes atteintes de diabète de type 1.

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui fait en sorte que le pancréas des personnes atteintes ne produit pas d’insuline, une substance qui permet de transformer les sucres en énergie utilisable par les cellules du corps.

En absence d’insuline, le sucre s’accumule dans le sang, ce qui peut provoquer de nombreux problèmes de santé à long terme, notamment aux yeux, aux reins et au cœur.

Depuis quelques années, des percées technologiques permettent d’assurer une meilleure gestion de la maladie. Grâce à la mise au point de moniteurs de glucose, il est par exemple possible de surveiller en continu les niveaux de sucre dans le sang des diabétiques.

Les pompes à insuline permettent quant à elles d’imiter le fonctionnement normal d’un pancréas en fournissant de l’insuline aux malades tout au long de la journée.

Ces appareils sont toutefois très dispendieux.

Une pompe à insuline coûte en moyenne 7000$, sans compter le coût mensuel – entre 250$ et 300$ – des fournitures nécessaires au fonctionnement de l’appareil. Le coût mensuel des moniteurs de glucose oscille entre 300$ et 350$.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé, la semaine dernière, qu’il remboursera désormais la majorité des frais associés aux moniteurs de glucose en continu.

Bien que le Programme de pompes à insuline du Nouveau-Brunswick fournit un financement de ces dispositifs et des fournitures nécessaires à leur fonctionnement, ces aides ne sont disponibles que pour les personnes de moins de 25 ans.

Il n’existe aucun programme d’aide visant à financer les appareils de moniteurs de glucose au Nouveau-Brunswick.

Vanessa Galluchon, âgée de 16 ans, a reçu un diagnostic de diabète de type 1 il y a 15 ans. Elle est aujourd'hui ambassadrice pour la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile, un organisme qui tente notamment de convaincre les gouvernements provinciaux de financer les moniteurs de glucose en continu et les pompes à insuline pour les personnes atteintes de diabète de type 1. – Gracieuseté

Un fardeau financier

Amanda Sterczyk, responsable des politiques chez Diabète Canada, estime que l’annonce du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard met en lumière toute la problématique entourant la prise en charge des soins pour les personnes diabétiques dans plusieurs provinces canadiennes.

«Les personnes avec le diabète de type 1 ont besoin d’insuline pour vivre. La question se pose à savoir pourquoi l’insuline n’est pas prise en charge par tous les gouvernements, tout comme les autres fournitures ou appareils nécessaires pour les personnes atteintes de cette maladie. Ça peut vite devenir un fardeau financier», dit Mme Sterczyk.

Comme plusieurs Néo-Brunswickois, Judy Roy a la chance de pouvoir compter sur les assurances collectives offertes par son employeur afin de prendre en charge le diabète de type 1 de sa fille Vanessa, diagnostiqué il y a environ 15 ans.

«On a de l’assurance et on trouve ça déjà très dispendieux. Je peux m’imaginer comment c’est difficile pour ceux qui n’en ont pas», dit-elle.

C’est ce qui fait dire à une autre mère, Michelle Landry, que le gouvernement doit en faire plus. Elle invite Fredericton à imiter l’Île-du-Prince-Édouard afin de prendre en charge les moniteurs de glucose en continu.

«C’est surprenant que ce genre de chose ne soit pas pris en charge par le gouvernement pour tous les Néo-Brunswickois, se désole Mme Landry, dont le fils de 6 ans a reçu un diagnostic de diabète de type 1 à l’âge de 17 mois. Ces appareils permettent de mieux gérer le diabète au quotidien qui, au final, mène à des économies pour le système de santé. Si un diabétique de type 1 réussit à bien gérer sa glycémie pendant toute sa vie, il a beaucoup moins de chance de développer les maladies chroniques y étant associées, comme les problèmes cardiovasculaires et les problèmes de vision.»

Une marche en appui aux diabétiques prévue dimanche

Une marche sera organisée dimanche à 13h au parc Riverain de Moncton afin d’amasser des fonds pour la recherche sur le diabète de type 1.

Vanessa Galluchon, âgée de 16 ans, est ambassadrice de la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ) et participe à l’organisation de l’événement.

«Les parents et la communauté se sont organisés afin d’organiser une marche pour faire de la sensibilisation et ramasser de l’argent pour financer la recherche sur le diabète de type 1. C’est une manière d’essayer d’améliorer la vie des gens atteints de cette maladie», explique la jeune femme de Dieppe, qui a reçu son diagnostic alors qu’elle n’avait que 1 an.

À titre d’ambassadrice de la FRDJ, l’adolescente s’est rendue à Ottawa en octobre 2019 afin de participer à Kids for a Cure, un événement de lobbying d’une durée de deux jours.

Cette initiative de la FRDJ a permis de faire de la sensibilisation auprès de plus de 100 députés et sénateurs, «une manière de donner un visage humain à la maladie et aider les parlementaires à comprendre à quel point cela peut être difficile», dit Mme Galluchon.