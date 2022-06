Le Restigouchois qui achète (et transforme) des églises

«Ce n’est vraiment pas pour des raisons religieuses. J’aime seulement les petites églises et je trouve dommage qu’on les laisse aller à l’abandon. Elles ont tellement de charisme, d’histoires.»

Religieusement parlant, Danny Lagacé est loin d’être ce que l’on pourrait appeler une personne «pratiquante». Pourtant, l’homme originaire de McKendrick dans le Restigouche possède deux églises à son actif.

Après 25 ans de service dans les Forces armées canadiennes, l’heure de la retraite a sonné en 2015 pour le militaire. Retraite est toutefois un bien grand mot.

N’ayant pas encore 50 ans, il se voyait mal passer ses journées à ne rien faire, à se tourner les pouces… surtout après toutes ces années de disciplines strictes. Il lui fallait un projet pour faire la transition entre les Forces et le retour à la vie civile, entre le travail et la retraite.

Ce projet, il viendra de lui-même alors qu’il se promenait dans le secteur de Boundary Creek (dans le sud de la province), à la recherche d’objets anciens. Passionné d’histoire, il collecte en effet des objets ici et là pour les restaurer ou leur donner une seconde vie. C’est ainsi qu’il est tombé sur une petite église baptiste abandonnée, une bâtisse datant de 1842, qui célèbre cette année son 180e anniversaire.

«Ça faisait quelques fois que je passais devant et je trouvais vraiment dommage qu’elle soit laissée à elle-même alors qu’elle avait un beau potentiel. J’ai fini par me renseigner et une journée je suis revenu à la maison en annonçant à mon épouse que je venais d’acheter une église», raconte M. Lagacé en riant.

L’ancienne petite église de Flatlands a été reconvertie en chalet destiné à la location. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

D’atelier à chalet

Au départ voué à devenir un atelier de travail, le projet de restauration de l’église changera de vocation pour devenir un chalet. Le couple a investi quatre années dans les rénovations.

«C’est beaucoup de travail, mais pour nous c’était d’abord une passion. Puis on a décidé de partager ce résultat avec le public en faisant de cet endroit un chalet disponible pour la location, le Jones Brook Cottage. Disons que c’était loin de l’idée de départ», soutient M. Lagacé.

Entretemps, l’ancien combattant a cédé à une autre folie. En fouillant sur le net, il tombe par hasard sur une annonce concernant une petite église à vendre chez lui, au Restigouche. Il s’agit de celle de Flatlands, sur le bord de la célèbre rivière.

«Je suis allé voir ça et c’était incroyable. Tout était encore sur place, on aurait pu célébrer une messe. Et en plus, avec l’emplacement sur le bord de la rivière, j’étais tout simplement sous le charme», lance-t-il.

C’est ainsi qu’en l’espace d’un instant, il s’est retrouvé propriétaire de deux églises.

«L’été dernier, j’ai donné un énorme coup pour la rénover. Chaque semaine, je montais afin de la rénover à mon goût», relate M. Lagacé qui, à ce moment, n’avait pas non plus en tête d’en faire un chalet locatif, mais plutôt un chalet personnel dans le nord de la province.

Il faut dire par contre que l’homme entretenait depuis longtemps le désir de revenir s’installer chez lui, dans le Restigouche. La pandémie de la COVID-19 a accéléré ce projet qui s’est concrétisé l’an dernier.

Au final, M. Lagacé a eu la main heureuse. Il a pu acquérir la maison adjacente à l’église, de sorte qu’il lui sera possible de louer son «chalet» à compter du mois prochain, tout comme celui de Boundary Creek qu’il a conservé pour cette fin. Les deux chalets sont listés sous le nom Old Church Cottage. Celle du Restigouche fait 2000 pieds carrés et peut accueillir trois couples (six personnes), la seconde fait 3000 pieds carrés et peut accommoder huit personnes.

Pourquoi les églises?

Mais d’où vient au juste cette passion de Danny Lagacé pour les églises? Chose certaine, celle-ci n’a absolument rien à voir avec la religion. En fait, qu’il s’agisse ici d’églises s’avère une pure coïncidence.

«J’ai toujours été attiré par les vieux bâtiments, dont les églises, et plus ça va, plus les gens les délaissent puisqu’ils n’y vont plus. Je trouve dommage de voir de tels bâtiments laissés à l’abandon ou être démolis, car ils ont une architecture intéressante, ils ont du panache», estime le bricoleur.

Celui-ci note au passage qu’outre le prix souvent ridiculement bas de ces structures, ce qui rend la transaction intéressante c’est leur emplacement.

«Souvent, ce sont les plus beaux terrains de leur communauté», dit-il.

L’idée de changer la vocation d’une église n’est pas nouvelle en soi. Il existe en effet une multitude d’exemples d’église reconvertie en condominiums, en microbrasserie, etc.

«Je n’ai jamais vu ce dont j’avais en tête. Ce que j’ai fait, je ne l’ai pas vu dans un livre, je l’ai imaginé», souligne-t-il non sans fierté.

À l’intérieur de ses deux églises, M. Lagacé a tenté de marier le style d’antan, plus rustique, avec la modernité.

«J’ai conservé tout ce que j’ai pu afin qu’elles gardent leur cachet. J’ai réutilisé les planches, confectionné des chaises à partir des bancs d’églises, conservé le style des fenêtres. On sait qu’on est dans une ancienne église», explique le propriétaire.

L’ancienne salle commune de l’église baptiste de Flatlands a été transformée en salon, cuisine et salle à dîner. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert Afin de préserver le cachet de l’endroit, son propriétaire a conservé ou reconverti plusieurs objets. C’est le cas de ces anciens bancs d’église qui font aujourd’hui office de chaises. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Aux dires de M. Lagacé, l’achat et la conversion des deux églises ont été particulièrement appréciés par la population des régions concernées.

«Les gens des communautés en question sont très attachés à leur église. Ils étaient donc très curieux de voir ce que l’on faisait et, en même temps, très contents que nos projets ne consistaient pas à démolir leur église pour construire quelque chose d’autre.»

Et maintenant, qu’en est-il pour le futur pour M. Lagacé? A-t-il d’autres projets de transformation d’églises en vue?

«Non, je crois que c’est pas mal terminé de ce côté. J’ai d’autres idées en tête, mais ça, c’est une autre histoire», dit-il.