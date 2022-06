Même après 80 ans, le golf est toujours aussi amusant!

Les golfeurs âgés de 80 ans et plus sont très nombreux au Club de Golf Bouctouche.

Selon Maria Allain, gérante à Golf Bouctouche, 18 membres de 80 ans et plus, soit trois femmes et 15 hommes, évoluent sur le terrain du club qui souligne son 40e anniversaire d’existence cette année.

«On a un prix spécial pour les 75 ans et plus. C’est sûr qu’on doit en avoir une cinquantaine», dit celle qui est gérante depuis 29 ans à Golf Bouctouche.

À 88 ans, Ron Léger de Grande-Digue représente l’aîné du club.

À 88 ans, Ron Léger est l’aîné de Golf Bouctouche. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif

«Je suis bien chanceux», avoue-t-il candidement.

Il essaie de jouer au golf trois fois par semaine, soit les lundi, mercredi et vendredi.

«Je ne joue pas les fins de semaine, je veux laisser ça aux travailleurs, déclare-t-il. C’est le seul temps qu’ils peuvent jouer. Moi je suis à la retraite, je leur donne le champ.»

«J’ai commencé à jouer quand j’avais 16 ans, au Lakeside à Moncton», dit celui qui s’est installé sur la terre de ses grands-parents à Grande-Digue.

Ron Léger se contente maintenant d’un parcours de neuf trous.

«Je trouve que c’est moins fatiguant. Sur mon dernier neuf que j’ai joué, j’ai fait 44», lance-t-il, non sans fierté.

L’activité lui permet de sortir à l’extérieur et de prendre du bon air.

«Gagne ou perd, peu importe, tu fais de ton mieux. C’est ma joie de vivre, en autant que tu as du fun», raconte celui qui n’aime pas jouer avec quelqu’un de trop compétitif. Ses fidèles partenaires sont Roger Gallant et Rodrigue Langis.

«Roger va avoir 80 ans le 15 août», informe-t-il en riant, et Rodrigue je crois qu’il a 75 ans. Ce sont tous des petits jeunes qui jouent avec moi.»

Le sport l’aide à garder la forme. «Tu marches à ta balle, tu frappes ta balle, tu reviens et t’embarque», explique celui qui possède sa propre voiturette.

«Le Club de Bouctouche, c’est un bon club. C’est amical. On est bien chanceux», avoue-t-il.

Cinq personnes sont membres du club depuis les tout débuts, en 1982, soit Donald Duplessis, André Léger, Anita Léger, Jean-Louis Cormier et Laurie Boucher.

«Cinq fois par semaine»

À l’âge respectable de 86 ans, l’ex-maire de Bouctouche, Laurie Boucher, est encore un mordu des verts. Il était en train de jardiner lorsque nous l’avons joint par téléphone. Il est d’ailleurs l’un des pionniers de Golf Bouctouche.

«J’ai bâti le terrain à Bouctouche, dit-il. J’ai aussi acheté le terrain. C’est un fermier qui avait ça. C’était compris que j’allais la vendre au même prix à la Chambre de commerce», relate celui qui a toujours été impliqué dans sa communauté.

L’octogénaire ne cache pas le fait qu’il aime la compétition.

«L’année passée, je rapportais des cartes de 85, 86 ou 87 assez régulièrement», raconte-t-il, pour un parcours de 18 trous.

«En principe, je joue cinq fois par semaine, tôt le matin. Je finis vers 11h, 11h15», ajoute M. Boucher.

«Moi j’ai 83 ans et je joue au golf sept jours par semaine, informe de son côté Donald Duplessis. J’arrive de jouer 18 trous.»

Il était d’ailleurs présent à l’ouverture de la saison le 6 mai, en compagnie de Rocco Pisegna. Les deux jouent souvent ensemble avec David Comeau qui a 80 ans.

Jusqu’à il y a cinq ans, Donald Duplessis parcourait le 18 trous à pied, sans voiturette.

«Les gars avec qui je jouais avaient des carts et moi je marchais. Ils perdaient du temps à cause de moi. Finalement j’ai embarqué avec eux», avoue-t-il en riant.

«On est tout le temps les premiers à partir le matin, révèle Donald Duplessis. S’il mouille, on n’y va pas. Il y avait coutume qu’on jouait dans la pluie, mais quand on a commencé à vieillir, on a arrêté ça», raconte-t-il à la blague.

«J’aime jouer au golf, j’aime le jeu, la compagnie des gars. Ça parle, ça rit et ça se fait enrager», admet Donald Duplessis qui jouera jusqu’à 100 ans s’il garde la forme.

Son ami Rocco Pisegna joue cinq fois par semaine.

«Je prends une voiturette car à mon retour à la maison j’ai beaucoup de travail à faire», mentionne le golfeur de 84 ans.

«Je trouve que c’est le meilleur sport dans la vie qu’on peut jouer avec toute la famille, avec n’importe qui et n’importe quand», indique celui qui a été initié au golf à 58 ans.