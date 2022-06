Regroupement municipal: deux candidats à la mairie annoncent leurs couleurs au Restigouche

Bien qu’elles ne soient qu’en novembre prochain, les élections municipales pour les nouvelles entités regroupées commencent déjà à susciter de l’intérêt. C’est le cas au Restigouche où deux maires ont annoncé leur intention de se lancer dans la course.

«Un maire, ça ne fait pas les choses. Ça s’assure que les choses se font.»

Actuel maire d’Atholville, Jean-Guy Levesque a annoncé lundi qu’il avait encore la flamme de la politique municipale. Il briguera ainsi le poste de maire pour la Communauté régionale de Campbellton, nouvelle entité fusionnée qui regroupe ces deux municipalités, ainsi que celle de Tide Head et quelques DSL avoisinants. Il s’agit du premier candidat à dévoiler ses intentions pour ce poste à Campbellton.

Pourquoi? «Parce que j’adore ma communauté, j’adore ma région», répond-il d’emblée, convaincue d’avoir le leadership nécessaire pour cimenter ce regroupement et faire en sorte que cette nouvelle aventure débute du bon pied.

Il faut dire qu’il a l’habitude de composer avec les fusions. Directeur de district scolaire durant 14 ans, il a coordonné le regroupement des districts du Restigouche et de Bathurst, puis celui de ces deux régions avec la Péninsule acadienne.

«J’ai dirigé un district avec près de 10 000 élèves, 36 écoles, 2000 employés, trois syndicats et un budget de quelque 150 millions $. La nouvelle entité ne me fait pas peur, je suis en terrain connu», exprime le candidat.

Au chapitre municipal, il a fait de même lorsque Val-d’Amour et Saint-Arthur se sont regroupés avec Atholville. Du coup, il estime que ces expériences font de lui un candidat sérieux au poste.

Celui-ci l’avoue toutefois, le défi à venir est complexe puisqu’il implique trois municipalités qui ont toutes de façons de faire différentes, des arrêtés différents, ainsi que des priorités différentes.

La clé du succès selon lui c’est l’élaboration d’une vision commune, la volonté de travailler en équipe et un bon leadership. À cet effet, il entend lancer une vaste consultation auprès des citoyens de sa future municipalité regroupée. Au cours des semaines à venir, il organisera notamment des forums citoyens dans toutes les communautés touchées et mettra sur pied des groupes de discussion.

«Je crois que les dossiers prioritaires de la Communauté régionale de Campbellton sont les mêmes que partout ailleurs au Restigouche, soit le développement économique, le développement communautaire, la fiscalité responsable et la mise en œuvre de la réforme municipale. Mais c’est important aussi d’écouter ce que la population pense, quelles sont les priorités du citoyen, car on est là pour le représenter après tout», souligne M. Levesque.

Dans la salle, trois maires d’autres communautés étaient présents afin de saluer la candidature de M. Levesque, dont celui du village voisin de Tide Head, Allan Dickson. Celui-ci ne se lancera pas dans la course à la mairie de Campbellton.

«Je suis vraiment content de voir qu’un candidat avec une telle expérience de la gestion et du monde municipal sera de la course à la mairie. Ça prend des leaders de ce calibre pour bien commencer cette grande aventure et je lui souhaite la meilleure des chances», a commenté M. Dickson.

La Communauté régionale de Campbellton comprendra, rappelons-le, un total de 11 élus, dont un maire élu par suffrage universel. Pour ce qui est des dix conseillers, cinq proviendront de Campbellton/McLeod, quatre d’Atholville (deux pour le secteur Val-d’Amour et deux à la partie du village et le secteur Saint-Arthur), et un pour Tide Head/Glencoe. La future ville/cité comptera quelque 12 000 citoyens.

Outre M. Levesque, un premier candidat a également fait part de ses intentions pour le poste de conseiller, soit l’actuel maire adjoint de Tide Head, Maurice Comeau. Celui-ci était d’ailleurs membre du comité de transition.

Baie-des-Hérons

Plus à l’est, l’actuel maire de Charlo, Gaétan Pelletier, a lui aussi annoncé publiquement qu’il sera candidat à la mairie de sa nouvelle municipalité fusionnée, soit celle de Baie-des-Hérons. Celle-ci, rappelons-le, comprendra la ville de Dalhousie, le DSL de Point la Nim, et une partie de ceux de Dalhousie et Chaleur.

Membre de l’équipe de transition, celui-ci dit être enthousiasmé par ce dossier et désire être à la table lorsqu’il se concrétisera.

«Je ne suis pas en poste depuis très longtemps, mais je me suis familiarisé avec les dossiers locaux et régionaux. J’adore travailler avec les gens, la gestion des finances, faire avancer les choses. Mais par-dessus tout, je veux être de ce nouveau projet qu’est Baie-des-Hérons», dit l’homme d’affaires et ex-infirmier, conscient de tout le travail que cela implique.

«On va devenir une grande région située tout le long du littoral. Le défi sera d’unir tous ces gens, d’avoir des objectifs communs. Il faudra se parler et s’écouter, mais surtout travailler ensemble», indique le candidat.