Un nouveau parc communautaire verra le jour dans le Haut-Madawaska

La réalisation d’un nouveau parc communautaire et intergénérationnel a été entreprise récemment, notamment avec la construction d’un belvédère.

Sous l’égide de la Société historique de Saint-Hilaire, le comité du parc, surnommé le Parc des Générations, a travaillé très fort tout au long de la pandémie pour développer un concept original et respectueux de la mission historique, communautaire et écologique de l’espace choisi.

«On a planté des arbres la semaine dernière et il y a eu des travaux qui ont été faits pour installer le belvédère. On voulait faire un événement avec ça, car le belvédère, ça représente de gros travaux», a expliqué la présidente du comité de mise en œuvre du Parc des Générations, Lise Nadeau-Cyr.

Cette première structure a été montée par des étudiants du cours de charpenterie du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus d’Edmundston.

Selon Mme Nadeau-Cyr, le belvédère est le premier d’une série d’installations qui sont attendues sur le terrain du parc.

«On attend aussi un jeu pour enfants en juillet. On va installer des tables de pique-nique et d’autres choses du genre. C’est la phase 1 du parc, alors si on a de l’argent en cours de route, on pourra ajouter d’autres éléments.»

«C’est un début, alors c’est sûr que l’on apportera des améliorations au fil du temps.»

Les démarches pour la mise en place de ce parc sont survenues à la suite d’un triste événement pour les habitants des environs.

En mai 2021, un employé du Canadien National (CN) a coupé, par erreur, trois arbres ayant une signification particulière pour eux. Ceux-ci avaient été plantés pour souligner les 100 ans de la Confédération en 1967.

Selon les membres du comité, la disparition de ces érables est venue, en quelque sorte, dénaturer le Parc du Centenaire, un espace historique et communautaire adjacent au nouveau parc.

«C’était trois grands arbres matures. Au moins, le CN a reconnu son erreur et a voulu nous donner une compensation. On a donc imaginé ce parc-là. C’est certain que ça ne paie pas tout, mais on a d’autres sources de financement.»

Les souches de ces arbres seront d’ailleurs transformées par la sculptrice Vicky Cyr, de Clair.

Pour l’instant, le budget du comité est de 31 000$, grâce à l’aide de partenaires communautaires, publics et privés. Si d’autres donateurs se manifestent, des éléments supplémentaires pourront être ajoutés au parc.

«On s’est procuré les matériaux, autant que possible, dans la région. On a eu de l’aide du CCNB, mais aussi d’entreprises et fournisseurs de la région.»

Rassembler les gens

Selon Mme Nadeau-Cyr, l’objectif de ce projet est de permettre aux gens de la communauté de se rassembler.

«Il n’y a plus trop d’endroits à Saint-Hilaire où l’on peut se rencontrer par hasard. Il y a plein de nouvelles personnes qui achètent des maisons dans le coin, mais on ne les connaît pas. On pense qu’avec un endroit comme ça, les gens vont venir et ils vont apprendre à se connaître.»

«Ça va remplacer le perron de l’église.»

Comme le parc sera construit sur le terrain de la paroisse de Saint-Hilaire, le diocèse d’Edmundston a d’ailleurs donné l’autorisation au comité d’aménager son parc à proximité de l’église.

Avant même la construction des premières structures, Lise Nadeau-Cyr a raconté que le projet a déjà attiré l’attention des gens.

«Quand on mesurait le terrain, il y avait des gens qui s’arrêtaient et venaient nous demander ce qui se passait. Ç’a fini par faire une belle rencontre. On pense que c’est ce qui va arriver avec notre parc.»

L’inauguration officielle du parc devrait avoir lieu en août.