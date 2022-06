25 ans pour convertir le «corridor de la mort» en autoroute

En 2001, un terrible accident de la route qui a fait huit morts, dont cinq adolescents d’Edmundston, a lancé une série d’efforts afin d’élargir la route 185 à quatre voies. Il semble bien que le souhait sera exaucé… 25 ans plus tard.

Selon les plus récents échéanciers, l’ensemble du réaménagement de la route 185 en autoroute 85 (autoroute Claude-Béchard) serait terminé en 2026.

Jacques Martin, qui a été maire d’Edmundston de 1998 à 2004 et de 2007 à 2012, a été l’un de ces élus qui ont lutté fermement pour convaincre les gouvernements du Canada et du Québec de faire de la route 185 une priorité.

Il l’a notamment fait en compagnie des élus des municipalités du Témiscouata. Ils ont également profité de l’appui indéfectible de Claude Béchard, cet homme politique originaire du Bas-Saint-Laurent qui a, jusqu’à sa mort en 2010, travaillé avec ardeur pour développer ce projet.

Même s’il s’est dit soulagé que ce dossier connaisse un dénouement d’ici quelques années, M. Martin déplore le fait qu’il aura fallu plus de deux décennies pour en arriver à une mise en service complète, de la frontière du Nouveau-Brunswick jusqu’à Notre-Dame-du-Portage, à proximité de Rivière-du-Loup.

«À mon avis, on a attendu trop longtemps pour avoir un tronçon routier de cette capacité-là. Je félicite le gouvernement du Québec pour son investissement, mais comment expliquer la lenteur d’un projet semblable?»

«Au moins, il y a de belles choses qui sont faites. C’est réconfortant, mais la lenteur vient me chercher au plus profond de mes tripes.»

Le maire actuel, Éric Marquis, s’est dit heureux de finalement voir un dénouement dans ce dossier, lui qui a connu personnellement des gens qui sont décédés sur cette route.

«Je suis passé par là récemment et on voit qu’il y a des bouts qui avancent bien. C’est toujours pour la sécurité des gens. Comme il y a beaucoup de personnes d’Edmundston et de la région environnante qui utilisent cette route pour aller au Québec, pour aller voir de la famille, entre autres, ça va sécuriser les gens de voir que l’autoroute à quatre voies va voir le jour d’ici quelques années.»

Tout comme Jacques Martin, il déplore le fait qu’il aura fallu attendre tant d’années avant d’en arriver à ce moment.

«C’est désolant de voir le temps que ç’a pris, surtout en voyant le nombre de gens qui sont décédés sur cette route, mais au moins on sait maintenant quand le trajet sera terminé.»

Un projet en trois temps

De 2002 à 2011, une première phase du projet a été réalisée afin de sécuriser quatre tronçons jugés problématiques de Dégelis à Rivière-du-Loup, sur une distance de 21 km.

La deuxième étape, qui s’est terminée en 2015, a permis le réaménagement d’une portion de route de 33 km située entre la frontière du Nouveau-Brunswick et Témiscouata-sur-le-Lac.

La phase 3, qui est en branle depuis 2018, vise à élargir les tronçons restants sur une distance totale d’environ 40 km. Cette étape a d’ailleurs été divisée en sept petits tronçons.

Trois nouveaux tronçons, situés à Saint-Antonin, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint-Honoré-de-Témiscouata seront d’ailleurs complètement mis en service en 2022.

Un appel d’offres public pour les travaux du dernier tronçon à terminer a été lancé par le ministère des Transports du Québec, le 18 mai. Ils devraient débuter d’ici la fin de l’année.

La mise en service des chaussées de ce segment de l’autoroute 85 s’effectuera graduellement à compter de 2024. La dernière portion de ce tronçon sera ouverte en 2026, complétant ainsi le projet.

Par ailleurs, l’investissement total requis pour la réalisation de réaménagement de cette route en autoroute s’élève à plus de 1,6 milliard$, soit 338,4 millions$ pour la première phase, 416 millions$ pour la deuxième et 883,3 millions$ pour l’étape ultime.

La 185 tue

Bien des gens du nord-ouest du Nouveau-Brunswick et de la région du Témiscouata ont en mémoire les accidents affreux, impliquant souvent des membres de leurs communautés, qui se sont produits sur cette route.

Beaucoup se souviennent encore très bien de celui du 29 décembre 2001 qui a coûté la vie à cinq jeunes âmes du Madawaska et à trois membres d’une famille québécoise, à la suite d’une collision frontale à Dégelis.

«Je me suis fait réveiller par la chef de police qui m’a avisé de la situation. C’était épouvantable d’entendre ça», a raconté Jacques Martin.

Pour sa part, Éric Marquis était enseignant à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany à cette époque.

«Ça avait durement affecté le personnel et les élèves du temps. On s’en souvient encore aujourd’hui. On n’oublie pas ces choses-là.»

Même si elle ne connaissait pas les victimes personnellement, Parise Nadeau, qui était présidente du conseil des élèves de la Cité des Jeunes à l’époque, estime qu’il s’agit d’un événement qui a marqué toute une génération.

«Peu importe si tu étais proche ou non de ces personnes, ç’a été un moment marquant de notre adolescence. Dans ma vie d’adolescente, c’était un moment tragique.»

Celle qui est maintenant enseignante et mère de famille se dit soulagée que l’autoroute à quatre voies soit terminée d’ici quelques années.

«On passe là souvent. J’ai recueilli des commentaires de gens par rapport à tout ça et l’une des choses qui est revenue le plus souvent, c’est que les gens pensent encore à cet accident quand ils passent par là.»

Paul Bourgoin était très proche de trois des jeunes hommes impliqués dans cet accident. Il dit avoir perdu plus que des amis.

«C’était ma “crew” de mon temps à la polyvalente. Ce sont les “boys” avec qui je faisais la fête, avec qui je faisais du “snowboard”, du volleyball et tout ça. C’était les gars qui venaient me voir à mes premiers “show” de musique dans mes premières petites “band”.»

M. Bourgoin se souvient que sa mère l’a réveillée ce matin-là pour lui annoncer la terrible nouvelle.

«Je me souviens que son maquillage coulait et elle avait les yeux rouges, un peu en panique, car elle devait annoncer à son fils que trois de ses meilleurs “chums” étaient morts.»

Même s’il a accepté de témoigner au sujet de l’impact que cette tragédie a eu sur sa vie, il est fort conscient qu’elle a eu un effet similaire sur un grand nombre de personnes.

«C’est toute une communauté qui a été affectée par ça. Tout le monde avait sa façon de composer avec ça, mais on s’aidait.»

Paul Bourgoin avoue qu’il lui arrive de penser à ses anciens amis de temps à autre, même 20 ans plus tard. Il a fait son deuil avec le temps, mais il dit ressentir encore une certaine «culpabilité du survivant».

«Chaque fois que tu vois des amis en commun, les souvenirs reviennent. On essaie de ne pas en parler trop souvent. Les souvenirs restent, mais ça devient autre chose. Avec le recul, tu viens à analyser la façon dont cet événement a eu un impact sur ta vie.»

Il regrette aussi de ne pas avoir pu passer plus de temps avec eux avant leur décès.

«Dans ce temps-là, ils avaient terminé leur secondaire et étaient aux études. Moi je devais faire une 13e année, alors j’étais encore à la polyvalente. Ç’a fait en sorte que je les ai moins vus à ce moment-là.»

«Je me disais: “ils sont partis à l’université, tu vas les voir de nouveau”, mais non.»

Il raconte aussi que l’atmosphère à l’école, au retour du congé des Fêtes, était lourde.

«Il y avait ce genre d’atmosphère bizarre, car le monde qui me connaissait savait que c’était mes amis. Même moi je me sentais un peu mort à l’intérieur, mais j’ai eu de bons amis à la polyvalente qui m’ont aidé à rester sain d’esprit.»

De la manifestation aux campagnes de sensibilisation

Pour plusieurs, ce drame a représenté un point tournant. Il a engendré un mouvement de collaboration des gens de la communauté et d’élus locaux des deux côtés de la frontière afin de mettre de la pression sur les gouvernements du Québec et du Canada.

Jacques Martin reconnaît qu’un travail colossal a été fait pour défendre ce projet.

«Nous sommes allés jusqu’à Ottawa avec le défunt Claude Béchard, le maire de Rivière-du-Loup et les autres maires de la région (Témiscouata). On a rencontré le ministre des Transports et on a fait la même chose à Québec. On a fait tout ce qui était humainement possible pour un groupe de maires d’un coin comme le nôtre.»

M. Martin avoue que les démarches n’ont pas été de tout repos.

«On avait de l’appui, mais on a aussi eu des critiques quand on s’est lancé là-dedans. Il y avait toute une dynamique qui comprenait des enjeux politiques locaux, provinciaux et nationaux.»

«On n’a pas lâché. Je me souviens que Claude Béchard nous avait dit que l’objectif était de faire entrer le projet dans les plans d’investissements du ministère des Transports. On l’a fait. Ç’a été une belle victoire pour nous tous.»

Des étudiants de l’époque ont aussi mis sur pied une campagne de sensibilisation pour faire pression sur les gouvernements. Surnommée «La 185 tue», elle a vu le jour en 2003.

Martin La Chapelle qui était étudiant à l’époque et président de l’association étudiante de L’Université de Moncton, campus d’Edmundston, était aux premières loges du mouvement de sensibilisation. Il soutient que le dossier lui tient toujours à cœur.

À la suite d’une idée proposée par le politicien, et maintenant sénateur, Percy Mockler, M. La Chapelle a notamment été l’un des organisateurs d’une importante manifestation à Edmundston. D’autres événements de sensibilisation du genre ont eu lieu dans les années qui ont suivi.

«On a eu un impact. On a eu le “Front page”. Les médias nationaux ont partagé l’histoire. Des discussions ont été engagées et ç’a fait boule de neige.»

«On a l’impression que ça aura pris 30 ans à faire (travaux de la 185) et je me dis toujours que si on n’avait rien fait, ce ne serait peut-être jamais arrivé.»

Un autre effet de la campagne de sensibilisation, selon M. La Chapelle, aura été de convaincre un plus grand nombre de jeunes d’éviter de faire le trajet pour sortir dans les bars au Québec.

«Ça créait un contexte où c’était moins acceptable de risquer sa vie pour aller fêter une heure de plus au Québec.»

Pour sa part, Benoit Couturier, un ancien président de l’Association générale des étudiantes et étudiants de l’UMCE et d’un mouvement jeunesse pour faire pression sur les gouvernements du Québec et du Canada, a poursuivi le travail de son prédécesseur, Martin La Chapelle.

«Je me suis demandé comment on fait pour continuer à mettre de la pression (…) Étonnamment, le brassage public venait beaucoup d’Edmundston.»

«Je crois que les présentations qui ont été faites, autant du côté néo-brunswickois que québécois, ont donné des arguments supplémentaires pour que la 185 devienne un chantier prioritaire pour les gouvernements du Canada et du Québec.»

Même aujourd’hui, M. Couturier croit que les intervenants locaux doivent continuer de se manifester afin que l’autoroute soit terminée le plus rapidement possible.

«Au-delà des morts – et il y en a eu beaucoup – il est important d’avoir des infrastructures modernes afin que les touristes et les transporteurs de marchandises puissent voyager de façon sécuritaire.»

«On sait qu’il y a des engagements et des travaux, mais il faut boucler la boucle.»

Diminution du nombre d’accidents

Même s’il a marqué au fer rouge l’imaginaire des gens, particulièrement au Madawaska, le drame du 29 décembre 2001 ne représente qu’une fraction des accidents mortels qui se sont produits sur cette route au fil des années.

Selon des statistiques compilées par le ministère des Transports du Québec, de 1996 à 2020, il y a eu 86 accidents mortels sur la route 185 qui ont fauché la vie de 115 personnes.

On compte aussi un total de 134 accidents graves au cours de la même période.

Les années au cours desquelles on a enregistré le plus d’accidents mortels ont été 1999 (14 décès), 2001 (12 décès), ainsi que les années 1998 et 2002 (neuf chacun).

La période la plus meurtrière des 25 dernières années est celle qui a été comptabilisée, par le ministère des Transports, entre 1996 et 2000. Un total de 41 personnes ont perdu la vie.

Elle est suivie de la période 2001- 2005 qui a vu 31 personnes mourir à la suite d’un accident de la route sur la 185.

Avec le développement des travaux sur cette voie, le nombre de décès et d’accidents graves a graduellement diminué au fil des années.

De 2006 à 2010, 21 personnes sont décédées. De 2011 – année où la première phase des travaux s’est terminée – jusqu’en 2015 – moment où la deuxième étape a connu son dénouement – il y a eu 14 morts.

Finalement, dans la tranche composée des années 2016 à 2020, on dénombre huit décès causés par des accidents de la route.

Benoit Couturier est convaincu que cette diminution du nombre de décès est directement proportionnelle à l’amélioration de l’infrastructure avec l’ajout de plusieurs tronçons à quatre voies.

«Ça démontre qu’il y avait un besoin. Il y a des choses qui ont été faites progressivement et il y a eu des progrès.»

Le ministère des Transports a tout de même tenu à souligner que l’année 2020 n’est pas représentative d’une année normale puisque la circulation entre le Québec et le Nouveau-Brunswick a été affectée par la pandémie de COVID-19. Elle a, entre autres, engendré la fermeture de la frontière qui sépare les deux provinces pendant plusieurs mois.

En ce qui concerne les données de l’année 2021, elles sont présentement en compilation et devraient être disponibles au cours des prochaines semaines. Là encore, celles-ci pourraient être affectées par le fait que la pandémie apportait toujours son lot de restrictions à ce moment.