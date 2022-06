Entente de principe entre le gouvernement provincial et 250 travailleurs

Le gouvernement provincial a conclu une entente de principe avec l’unité de négociation de l’agriculture, des vétérinaires, des ingénieurs, des arpenteurs-géomètres et des architectes, représentée par l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada.

Ce groupe comprend environ 250 employés travaillant principalement comme ingénieurs au ministère des Transports et de l’Infrastructure et comme vétérinaires et agronomes au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.

Les parties ont convenu d’attendre la ratification de l’entente avant de divulguer des renseignements détaillés à son sujet.