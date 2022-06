Les saveurs estivales au rendez-vous au quai de Petit-Rocher

Un petit air d’été et de vacances estivales flotte depuis mardi au quai de Petit-Rocher avec l’ouverture du resto-bar Quai.

Dernier-né des établissements de restauration et unique en son genre dans la région Chaleur, l’endroit propose une nouvelle expérience culinaire inspirée de la cuisine de rue.

Son menu de style comfort food et les consommations en vente sur place offrent une grande place aux produits et aux producteurs locaux. Il s’articule autour des fruits de mer, avec l’incontournable guédille au homard, les moules et frites, le fish & chips et les galettes au homard et crabe.

D’autres classiques comme le mac & cheese, la poutine, les burgers et les salades figurent également au menu du Quai.

Une trentaine de clients, comprenant des travailleurs, des retraités, des jeunes et des moins jeunes, étaient présents au resto-bar dès son ouverture mardi sur le coup de 11h.

Résidente de la communauté de Nicholas-Denys, Sylvie Morrison est l’une des premières clientes à avoir savouré un plat sorti de la cuisine du Quai.

Entre deux bouchés de son fish & chips, la dame a dressé un bilan plus que positif de son expérience culinaire vécue à Petit-Rocher.

«L’endroit est très beau, les employés sont super, il n’y a que du bon à dire», a raconté Mme Morrison.

La mairesse de Petit-Rocher n’a pas non plus manqué l’occasion d’assister à l’ouverture du resto-bar mardi midi.

«Les gens de la région et les touristes vont pouvoir venir se régaler ici avec leur lunch servi et une magnifique vue sur la mer», a indiqué Rachel Boudreau.

Le Quai devrait compter sur une quinzaine d’employés qui vont assurer son bon fonctionnement.

«La population est présente au rendez-vous, tout roule comme il faut et les commentaires des clients sont positifs jusqu’à maintenant», a indiqué André Cyr, l’un des propriétaires du resto-bar.

Il a indiqué que le Quai tenait mordicus à mettre en valeur les produits locaux.

«Le homard que nous servons est pêché ici alors que l’alcool que nous servons provient en bonne partie de microbrasseries de Bathurst et de la Distillerie Fils du Roy de la Péninsule acadienne.»

Le Quai, qui offre près d’une centaine de places assises toutes situées à l’extérieur, est ouvert du lundi au dimanche entre 11h et 23h.

Sa grande particularité repose sur le bar et la section cuisine qui se trouvent à l’intérieur de véritables conteneurs à marchandise qui ont été aménagés pour les besoins du restaurant.

Une terrasse comptant une douzaine de places a même été aménagée au-dessus de l’un des conteneurs, ce qui lui confère une vue prenante sur la baie des Chaleurs.

L’endroit est situé au quai de Petit-Rocher, à la toute fin de la rue du Havre.

L’ouverture du resto-bar Quai s’inscrit dans le cadre d’un projet de développement récréotouristique aux abords du quai de Petit-Rocher et de la baie des Chaleurs.

L’entreprise Tropical Bleu devrait ouvrir ses portes au même endroit d’ici un mois et offrira un service de location d’équipement de sports nautiques tels que le kayak, le vélo aquatique, la planche à pagaie et des bateaux BBQ donut dans lesquels il sera possible de cuisiner des grillades en pleine mer.

Une scène extérieure et quelques sentiers de marche devraient également s’ajouter très bientôt au paysage du quai de Petit-Rocher, a fait savoir la mairesse de l’endroit.