Un accueil chaleureux pour 170 réfugiés ukrainiens à Moncton

C’est par des applaudissements et des cadeaux qu’a été accueilli un groupe de familles ukrainiennes ayant trouvé refuge au Nouveau-Brunswick. Après avoir quitté leur pays dévasté par les combats, elles avaient trouvé refuge à Varsovie, en Pologne. Les voilà désormais au Nouveau-Brunswick grâce à un vol affrété par le gouvernement provincial.

Les retrouvailles ont été émouvantes pour Jenny Strelkov. Installée à Fredericton de longue date, elle n’avait pas pu enlacer sa belle-mère et sa nièce depuis presque une décennie.

«Je n’arrive pas à croire que je peux les toucher», balbutie la Canado-Ukrainienne, venue avec un bouquet de fleurs bleues et jaunes. Résidentes de Dnipro, elles ont été évacuées au début du conflit tandis que les cousins de Jenny Strelkov, eux, ont rejoint le combat contre l’envahisseur russe.

Devant la porte des arrivées de l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton, Nataliia Haidash est tout aussi fébrile. Originaire de Zaporizhia, elle retrouve enfin sa nièce et sa belle-soeur qu’elle n’a pas vue depuis trois ans. Le contenu d’une valise, c’est tout ce qu’il reste de leurs biens.

Les 170 passagers de ce vol nolisé s’ajoutent aux quelque 300 Ukrainiens arrivés dans la province au cours des derniers mois. À la descente de l’avion, ils ont été accueillis par le premier ministre Blaine Higgs, la lieutenante-gouverneure Brenda Murphy, la ministre responsable de l’Immigration Arlene Dunn et le ministre de l’Éducation Dominic Cardy.

«Beaucoup de personnes ont été impliquées pour que cela se produise, c’est quelque chose que nous avons organisé pour faire notre part», exprime le premier ministre.

«Nous voulons qu’ils réalisent qu’ils sont ici pour autant qu’ils le désirent, et peut-être qu’ils resteront au Nouveau-Brunswick.»

La Croix-Rouge canadienne, les organismes d’aide à l’établissement et les associations ukrainiennes de Moncton, Saint-Jean et Fredericton avaient prévu des cadeaux de bienvenue. Chaque enfant a eu droit à sa peluche et à son petit drapeau du Nouveau-Brunswick, pendant que les parents recevaient une trousse contenant des renseignements utiles pour commencer leur nouveau départ canadien.

Si la plupart des voyageurs s’établiront dans les centres urbains, quelques-uns ont trouvé refuge en région. Tetiana Psaras est venue accueillir Lena, Sacha et leur fils Kostya qui seront hébergés par une famille d’accueil de Grand Manan. Leur ville, Marioupol, est un champ de ruines.

«Trouver un logement en ce moment, c’est aussi un problème pour les locaux, souligne Tetiana. On n’a pas les services des grandes villes, alors on a créé un groupe pour récolter des dons et c’est toute l’île qui a aidé!»

Le gouvernement provincial offrira une chambre d’hôtel pendant deux semaines aux familles n’ayant ni proche ni famille d’accueil sur place. Les Ukrainiens arrivés dans le cadre du programme d’urgence, qui leur permet de travailler et d’étudier au Canada pour une période de trois ans, recevront du gouvernement fédéral un paiement unique de 3000$ par adulte et de 1500$ par enfant.

Arlene Dunn, la ministre responsable de l’immigration, indique que la province est en mesure d’accueillir un millier de personnes. Une partie de ces nouveaux arrivants ont déjà trouvé un emploi dans le secteur du camionnage, de la foresterie, de la restauration ou de la transformation alimentaire, précise-t-elle.

À Moncton, l’Association ukrainienne de Moncton a fait l’acquisition d’une ancienne église sur la rue Park, transformée en centre de collecte pour des dons aux familles. Sept chambres y seront aménagées, le lieu est aussi voué à devenir un lieu de culte et de rassemblement pour la communauté.

De son côté, l’Association multiculturelle de la région du Grand Moncton (MAGMA) a embauché trois responsables de l’aide à l’installation pour coordonner les efforts. La Chambre de Commerce du Grand Moncton et Centraide ont également lancé une campagne de financement avec l’objectif d’amasser un million de dollars afin de soutenir la réinstallation des victimes de la guerre. Les fonds pourront aussi bien servir à payer le logement, des soins médicaux, de la formation en langue seconde, des services de garde, des meubles ou de l’assistance juridique.