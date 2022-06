À qui profite la flambée des prix de l’essence?

Le prix de l’essence continue de s’envoler vers de nouveaux sommets et les automobilistes n’ont pas fini de faire la grimace devant les chiffres affichés à la pompe. Qui y gagne? Qui y perd?

Pour le comprendre, il faut décomposer le prix d’un litre d’essence qui dépend de quatre éléments: le prix du pétrole brut, le coût du raffinage, les frais de distribution et de commercialisation et les taxes. Commençons par la partie qui alimente le plus de frustrations…

Les taxes représentent actuellement 28,5% du prix de vente. Pour chaque litre que nous consommons, nous devons payer la taxe provinciale sur l’essence (19,2 cents), la taxe d’accise fédérale (10 cents), la taxe sur le carbone (11,05 cents depuis le 1er avril) et, bien sûr, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 15% qui, contrairement aux autres prélèvements, varie selon le prix plutôt que la quantité.

«Quand le prix est plus élevé, on paie plus de taxe de vente et les gouvernements en bénéficient», résume l’économiste Jean-Thomas Bernard, qui enseigne à l’Université d’Ottawa.

Les dépenses du gouvernement augmentent toutefois elle aussi. Le professeur fait remarquer que la hausse de 2,21 cents de la taxe sur le carbone n’explique qu’une toute petite partie de la progression fulgurante du prix de l’essence.

Des affaires en or pour les raffineurs

L’augmentation la plus marquée se situe en fait au niveau de la marge de raffinage. De juin 2021 à juin 2022, elle est passée de 13,6% à 23,8% du prix à la pompe. Cette marge, qui représente la différence entre le prix du pétrole brut et le prix du produit fini, inclut les frais de production et un profit pour les raffineurs.

Ils sont parmi les grands gagnants de l’explosion des prix, confirme Jean-Thomas Bernard, qui évoque une «période faste» pour le secteur. Tous les gros joueurs affichent actuellement des profits énormes.

Ces derniers n’ont pourtant pas de grande marge de manœuvre dans l’établissement des prix, assure Carol Montreuil, vice-président de l’Association canadienne des carburants, un groupe de pression qui rassemble notamment les géants Suncor, Impériale, Irving Oil ou Shell.

«Le raffineur n’a à peu près aucun contrôle sur sa situation économique, parce qu’il ne contrôle pas le prix de la matière première, le pétrole brut, et il n’a pas de contrôle sur le prix des produits finis», affirme-t-il.

«Lorsque les gens s’arrachent le litre d’essence, le raffineur va voir sa marge de profit augmenter de façon importante sans avoir rien à faire.»

«Dans notre région, de la Nouvelle-Angleterre à l’est du Canada, la marge de raffinage est principalement déterminée par le prix dans le port de New York, précise l’économiste Jean-Thomas Bernard. Si elle est si élevée, c’est parce que la demande de l’Europe est forte car ils cherchent à couper les approvisionnements russes.»

Des miettes pour les dépanneurs

Les détaillants, en revanche, ne bénéficient pas du tout de ces prix records. Leurs profits ont même fondu car la marge de distribution s’est considérablement réduite au cours des derniers mois. Celle-ci représente la différence entre le prix affiché à la pompe et le montant que le gérant d’une station-service débourse pour se procurer l’essence raffinée au prix de gros.

La concurrence sur le marché du détail est rude, par exemple un gros joueur comme Costco peut proposer son essence à bas prix, allant jusqu’à éliminer sa marge de profit, afin d’attirer la clientèle en magasin. Cette baisse de prix incitera les détaillants du secteur à ajuster leur prix à la baisse pour ne pas perdre de clients.

Ce sont principalement les ventes réalisées au magasin qui permettent aux dépanneurs de rester rentables.

«Le marché du détail de l’essence, avec ses milliers de stations-service, a toujours été extrêmement compétitif, explique Carol Montreuil. On sait que les consommateurs changent de coin de rue pour une fraction de différence de prix. Peu importe que le prix à la pompe soit de 1$ ou 2$ le litre, la marge du détaillant a toujours été de moins de 8 cents au Canada.»

Un marché mondial tendu

La dernière composante du prix à la pompe est bien sûr le prix du pétrole brut, fixé par le marché mondial. Les cours du pétrole dépassent actuellement la barre des 120 dollars le baril en raison d’approvisionnements limités.

La semaine dernière, l’Union européenne a pris la décision de mettre fin à 90% de ses importations de pétrole en provenance de la Russie d’ici la fin de l’année, ce qui ne devrait rien arranger à l’envolée des cours.

Dan McTeague, président de Canadians for Affordable Energy observe que la demande mondiale demeure très forte avec la réouverture de Pékin et de Shanghai et la reprise des déplacements et des voyages.

L’OPEP+, un groupe de 23 pays exportateurs qui produit environ la moitié de tout le pétrole brut mondial, a décidé jeudi d’une légère augmentation des quotas de production. Depuis un an, le cartel n’avait pas dérogé à sa stratégie d’ouverture très progressive des vannes, profitant des cours élevés.

Plusieurs spécialistes avancent toutefois que cette mise sur le marché de 648 000 barils supplémentaires par jour annoncée par l’OPEP+ ne compense pas les pertes de pétrole russe.

Carol Montreuil reconnaît que la spéculation exacerbe également les flambées des prix du pétrole. «Des personnes voient une opportunité dans l’achat de contrats de vente à terme, elles prévoient une augmentation plus importante à venir pour dégager un profit en revendant les contrats bien avant même la livraison de ces barils», explique-t-il. «En faisant ça, vous avez un impact sur la demande, ce qui crée une pression à la hausse sur les prix.»

Crise énergétique et superprofits: quels choix politiques?

Pendant que les groupes pétroliers nagent dans les profits, les automobilistes se saignent à la pompe. Quelles options les pouvoirs publics peuvent-ils considérer pour soulager les consommateurs?

Après avoir rapporté de lourdes pertes en 2020 à cause de la pandémie de la COVID-19 et l’effondrement de la demande, les sociétés pétrolières et leurs actionnaires se portent mieux que jamais.

Suncor Energy, qui extrait du pétrole des sables bitumineux en Alberta et exploite le réseau de 1584 postes d’essence Petro-Canada, a affiché des bénéfices nets records au premier trimestre de 2022: 2,95 milliards $, + 259 % en un an.

Les profits au premier trimestre sont également à un niveau record chez Shell, avec 9,13 milliards $, trois fois plus que l’année précédente. L’Impériale, la filiale canadienne de la société ExxonMobil, a obtenu son bénéfice net au premier trimestre le plus élevé en plus de 30 ans: 1,17 milliard $ (+ 198 % en un an).

Impossible en revanche de connaître les résultats financiers d’Irving Oil. L’entreprise n’est pas inscrite en bourse et ne communique pas ces chiffres publiquement.

L’automobiliste néo-brunswickois, lui, a vu la facture progresser de 58,9% depuis un an. Le prix de l’essence a aussi un impact important sur l’inflation, puisqu’il se répercute dans de nombreux secteurs, de la nourriture aux biens courants.

Le gouvernement Higgs a réagi tardivement. Il s’est finalement décidé à verser 1 million $ aux banques alimentaires et à mettre en place une aide d’urgence destinée aux bénéficiaires de l’aide sociale et d’aide au logement. Les personnes seules, dont les aînés, auront droit à 225$, les familles auront droit quant à elles à 450$, en un seul versement d’ici la fin juin.

Face aux critiques déplorant l’absence de mesures en faveur des travailleurs pauvres ou de la classe moyenne, le premier ministre fait valoir que la province a des moyens limités.

Pour le moment, les discussions entourant une éventuelle baisse de taxe n’ont pas abouti. Les libéraux ont proposé une motion demandant au gouvernement de supprimer la taxe provinciale sur l’essence de 10,87 cents le litre pendant quatre mois, tandis que les progressistes-conservateurs souhaitaient obtenir l’accord des autres partis pour demander au gouvernement fédéral de suspendre sa taxe carbone de 11 ¢ le litre d’essence pour quatre mois. Les deux motions ont été neutralisées.

Autres juridictions, autres choix

D’autres provinces ont décidé de se priver de revenus pour offrir un répit à la pompe. Depuis le 1er avril, les Albertains sont exemptés de la taxe provinciale s’appliquant normalement sur l’essence et le diesel. Cela équivaut à une réduction de 13 ¢ le litre. La mesure sera révisée chaque trimestre, mais n’a pas de date de fin prévue. Le Parlement ontarien a adopté à la mi-avril une réduction de 5,7 ¢ de la taxe sur l’essence. La mesure n’entrera en vigueur que le 1er juillet pour une durée de 6 mois.

Le Québec a préféré injecter 3,2 milliards $ pour offrir des crédits d’impôt de 500$ à 6,4 millions de personnes, soit 94 % des adultes de la province.

«Je préfère la solution du Québec, ça ne modifie pas le prix de l’essence et ça envoie le signal qu’il faut réduire sa consommation, estime l’économiste Jean-Thomas Bernard. Mais son programme est beaucoup trop généreux. Presque tous les ménages ont reçu le chèque!»

D’autres gouvernements ont été plus réticents à l’idée de fragiliser les finances publiques sans toucher aux profits des pétrolières. Le Royaume-Uni a ainsi instauré une nouvelle taxe de 25% sur les bénéfices des grands groupes énergétiques. Le but est de financer un nouveau plan d’aide contre l’inflation de 15 milliards de livres qui prévoit notamment un chèque de 1400 euros pour les foyers les plus pauvres.

Le gouvernement hongrois a plutôt décidé de plafonner le prix de l’essence et du diesel, bloqué à 480 forints par litre (soit 1,31 €) depuis la mi-novembre. En Espagne, un décret gouvernemental impose une réduction des prix à la pompe d’avril à juin de 20 centimes d’euro par litre. Il s’agit d’une compensation partagée : 15 centimes sont assumés par le gouvernement, et 5 centimes le sont par les compagnies pétrolières. Aux États-Unis, la Chambre des représentants vient de voter une loi permettant au président de geler par décret le prix à la pompe, pour empêcher les entreprises d’augmenter les prix du carburant à des niveaux «déraisonnablement excessifs».