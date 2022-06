Comment retrouver la forme physique après une pandémie?

Comment retrouver la forme physique après deux ans de pandémie? Des chercheurs des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) se sont penchés récemment sur la question afin d’offrir des conseils pratiques aux gens et leur permettre de retrouver leurs bonnes habitudes.

Jean-Philippe Chaput, un chercheur des IRSC qui étudie le rôle de l’activité physique et d’autres facteurs liés au mode de vie dans la promotion de la santé et la prévention des maladies chroniques, est allé droit au but: le degré d’activité physique chez les Canadiens n’était pas très élevé, même avant la pandémie.

Il avoue toutefois que la pandémie a affecté les habitudes de certains.

«On a des gens qui ont moins bougé, qui ont eu plus de temps d’écran, qui ont pris du poids. En contrepartie, il y a des gens, comme moi, qui ont profité de la flexibilité que leur apporte le travail à la maison, par exemple, pour être plus actifs qu’avant.»

De manière générale, on observe toutefois un déclin de l’activité physique pendant la pandémie.

L’un des facteurs expliquant la diminution de l’activité physique chez certains a été les fermetures sporadiques des centres de conditionnement physique. Selon M. Chaput, il ne s’agit pas de la seule raison.

«On nous dit de rester chez nous, alors il y a cette espèce de crainte de ne pas savoir ce qui s’en vient. La fermeture de gym n’a pas aidé, mais, par défaut, en restant à la maison, on bouge moins dans une journée que si on va dehors.»

Le scientifique a même réfuté cette idée que pour être en forme il fallait impérativement joindre un centre de conditionnement physique.

«On a vendu cette idée qu’il fallait aller dans un gym et suer, mais c’est complètement faux.»

Selon Jean-Philippe Chaput, la clé d’une bonne remise en forme est de tout simplement trouver une activité que l’on trouve plaisante.

«Si on n’aime pas aller au gym, on ne va pas au gym. Ça peut être aussi simple que de marcher dehors, se promener en nature, jouer avec vos enfants, etc. Il y en a qui aiment bouger seuls et d’autres ont besoin d’un contact humain. Il suffit de trouver une activité que l’on aime et que l’on garde dans notre vie.»

Que ce soit avant, pendant ou après la pandémie, les objectifs demeurent de rejoindre les gens qui sont inactifs et de sensibiliser les gens dès un très jeune âge.

«En milieu scolaire, on pourrait avoir de meilleurs cours d’éducation physique, car si la responsabilité ne demeure que dans les mains des parents ça devient plus difficile. Il y en a qui sont de bons modèles, mais il y en a beaucoup qui sont de mauvais modèles pour leurs enfants.»

«Il faut avoir des politiques de vie pour rendre le mode de vie sain plus facile pour les jeunes.»

Dans un contexte de santé physique et mentale, l’activité physique est un morceau du casse-tête. M. Chaput indique que des éléments comme l’alimentation et le sommeil sont aussi importants.

«Je fais beaucoup de recherches sur le sommeil et on se rend compte que plus d’un quart de la population canadienne ne dort pas assez. Chez un adulte, ça nous prend de sept à neuf heures de sommeil par jour.»

«Un mode de vie sain, c’est un tout qu’il faut voir de façon fluide. Il ne faut pas virer fou avec ça et les gens qui ont pris du poids pendant la pandémie, leur but est de recommencer progressivement. Les “quick fix” ne fonctionnent jamais bien longtemps.»

Un retour vers les centres de conditionnement physique

Cette impatience des gens à retrouver leur forme physique d’il y a deux ans a été observée chez certains adeptes de centres de conditionnement physique du Nouveau-Brunswick.

Selon des gestionnaires ou employés de ces endroits, beaucoup de gens ont tenté de retrouver leur forme d’antan en accéléré, ce qui n’est pas nécessairement un gage de succès.

«Les personnes, souvent, ce qu’elles veulent faire, c’est de recommencer au même niveau qu’elles étaient avant. Ça fait en sorte qu’elles se découragent vite. On est souvent durs avec nous-mêmes, mais il faut éviter ça», a indiqué Judy Breault, ancienne entraîneuse et préposée aux ventes au Gym Adrenaline de Lamèque.

«On leur demande souvent d’y aller progressivement, soit trois fois par semaine au gym pendant 21 à 28 jours. Les gens vont se rendre compte que leur période de 28 jours est passée et ils auront déjà repris une routine sans avoir trop forcé et sans être découragés.»

Gabriel Hébert, gestionnaire du centre Sparta Progression Gym, à Edmundston, est allé dans la même veine que Mme Breault.

«Il faut se laisser une chance de commencer et de recommencer. Le gym, c’est un loisir, alors il faut le développer. C’est normal que quand on commence, on n’y aille que deux ou trois fois par semaine. Après, tu développes une habitude.»

Même si le fait de se remettre en forme peut représenter un défi, il existe tout de même quelques trucs pour les personnes qui aiment fréquenter les centres de conditionnement physique.

«Je dis toujours à la personne qui doit recommencer qu’elle doit avoir une bonne planification. Il faut avoir un horaire qui t’indique le meilleur temps pour faire de l’activité physique et tu dois y tenir. Il y a des gens qui disent qu’ils vont s’entraîner quand ils pourront, mais ça, c’est voué à l’échec», a expliqué Richard Thibodeau, directeur général du Centre Action Santé de Saint-Isidore.

Selon M. Thibodeau, environ la moitié des gens ont dû travailler un peu plus fort pour retrouver leurs capacités physiques d’antan.

«Avec la pandémie, on est devenus un peu sédentaires, mais ça revient petit à petit. Notre corps a une bonne mémoire. Il faut prendre le tout un jour à la fois et ça va beaucoup mieux. Pour quelqu’un qui était habitué à s’entraîner avant, ça ne va pas prendre un an avant qu’il retrouve la forme.»

Du côté des centres de conditionnement physique sondés, la majeure partie de la clientèle est revenue depuis la fin des mesures sanitaires qui a été annoncée en mars.

Au Centre Action Santé, on juge qu’environ 80% des clients sont de retour.

«Les premières fois qu’il y avait des levées de restrictions, il y avait des clients qui revenaient, mais on perdait l’intérêt quand les mesures sanitaires étaient remises en vigueur. Depuis la mi-mars, c’est vraiment le “fun” de voir que les gens ont recommencé et on espère que c’est là pour rester», a raconté Richard Thibodeau.

Au Sparta Progression Gym, on parle plutôt d’une proportion de 90%.

«Pendant la pandémie, on a beaucoup capitalisé sur les jeunes, alors, pendant la pandémie, on a subi des diminutions moins importantes. C’est sûr et certain que l’on a vu une augmentation après la fin des mesures, car il y avait des membres qui n’étaient pas vaccinés et des choses comme ça. La plupart de ces gens sont presque tous revenus»,a mentionné Gabriel Hébert.

M. Hébert est d’ailleurs l’un de ceux qui ont accueilli avec joie l’ouverture complète du centre de conditionnement physique.

«Quand j’arrive au gym, c’est une “vibe” que j’aime. J’ai essayé de m’entraîner chez nous, mais je n’ai jamais été capable.»

Pour ce qui est de l’Adrenaline Gym, même si elle n’avait pas un portrait précis du nombre de clients qui sont revenus à la suite de la fin des mesures sanitaires, Judy Breault a remarqué un achalandage intéressant.

«Ils ne sont pas tous revenus immédiatement après la levée des restrictions. Les gens qui ont continué de bouger chez eux pendant la pandémie sont revenus en premier. Il y a eu un “stop” et les autres sont revenus comme ça en groupes ici et là.»