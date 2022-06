Décriminalisation partielle de la drogue: le N.-B. doit-il imiter la Colombie-Britannique?

Des intervenants qui travaillent auprès de personnes avec des problèmes de consommation de stupéfiants estiment que le Nouveau-Brunswick devrait emboîter le pas à la Colombie-Britannique et décriminaliser la possession de petites quantités de drogues illégales, une idée que rejette le gouvernement provincial.

En novembre 2021, la Colombie-Britannique demandait au gouvernement fédéral de lui accorder une exemption à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de lui permettre de décriminaliser la possession de petites quantités de stupéfiants.

La semaine dernière, Carolyn Bennett, ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, a annoncé que c’était chose faite.

À compter du 31 janvier 2023, ce projet pilote, d’une durée de trois ans, fera en sorte que les personnes de plus de 18 ans pourront légalement avoir en leur possession jusqu’à 2,5 g de cocaïne, d’opioïdes, de MDMA et de méthamphétamine.

D’après le gouvernement britanno-colombien, la décriminalisation permettra de déstigmatiser les personnes souffrant de problèmes de consommation et de mieux les aider.

Pour Dre Sarah Davidson, directrice médicale de la clinique River Stone Recovery à Fredericton, l’approche adoptée par la Colombie-Britannique est la bonne et doit être étendue à l’ensemble du pays.

«Les personnes qui vivent avec ces problèmes vivent beaucoup de souffrances et de douleurs parce que la société a décidé de faire de la consommation de stupéfiants un enjeu moral et criminel, dit-elle. La guerre contre les stupéfiants a cessé d’être un concept pertinent aussitôt qu’elle a commencé il y a plus de 50 ans. Cette approche a mené à la perte d’un nombre incalculable de vies et a coûté des millions de dollars à la société parce que nous avons incarcéré et criminalisé des personnes souffrant d’un problème de santé.»

Très peu de gens qui travaillent avec des personnes avec des problèmes de consommation considèrent que la criminalisation des drogues s’avère être efficace, ajoute Dre Davidson.

Les chefs de police en faveur

Elle rappelle d’ailleurs que l’Association canadienne des chefs de police a recommandé, en 2020, que tous les services de police au Canada reconnaissent que l’usage de la drogue et la toxicomanie sont des enjeux de santé publique.

«De plus, l’association appuie la décriminalisation de la possession personnelle de drogues illicites», écrivait l’association dans un communiqué.

Debby Warren, directrice générale d’Ensemble Moncton, un organisme qui œuvre à réduire les méfaits et les risques associés à l’usage de stupéfiants dans la région, voit elle aussi la décriminalisation d’un bon œil.

Même si elle considère que les quantités finalement autorisées par Ottawa sont trop petites – le gouvernement britanno-colombien avait demandé une possession pouvant atteindre 4,5 g – elle invite elle aussi Fredericton à demander une exemption fédérale.

«C’est de reconnaître que les problèmes de substances sont des problèmes de santé complexes et que l’on ne devrait pas être criminalisé en raison de ça. C’est comme dire à quelqu’un qu’ils vont faire de la prison parce qu’ils ont une pinte de bière en leur possession. On ne fait pas ça et, pourtant, c’est une substance dont on peut abuser», illustre Mme Warren.

La criminalisation de petites quantités de drogues entraîne de véritables calvaires pour les personnes qui souffrent de problèmes de dépendance, ajoute-t-elle.

«Nous travaillons avec une personne qui a un casier judiciaire, c’est le cas de la plupart de nos clients, et elle essaye de stabiliser sa vie. Elle vient d’être renvoyée de son emploi en raison de son dossier criminel, qui était lié à ses problèmes de consommation. Comment ces personnes peuvent-elles espérer avancer?»

Dre Davidson dit elle aussi voir le même genre de situation dans sa pratique.

«Chaque fois que quelqu’un se retrouve avec des problèmes avec la justice pour des crimes non violents associés à des problèmes de dépendance, tous les efforts qu’ils ont faits afin de se trouver un emploi, un logement ou retisser des liens avec leurs familles sont complètement déstabilisés», raconte-t-elle.

Fredericton dit non

Malgré les appuis que reçoit l’approche de la Colombie-Britannique, le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’a aucunement l’intention de demander une exemption à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

«L’exemption demandée par le gouvernement de la Colombie-Britannique est un projet pilote et nous allons surveiller de près les résultats, mais en ce moment, nous n’avons pas l’intention de demander la même exemption», a expliqué Dorothy Shephard, ministre de la Santé, lors d’une mêlée de presse mardi.

«La province du Nouveau-Brunswick n’a pas présenté de demande semblable, et nous ne le ferons pas, a de son côté confirmé le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Bill Hogan, dans une déclaration envoyée au journal. Nous espérons que cette initiative ne rendra pas plus difficile la lutte contre les trafiquants de drogue, qui exploitent les toxicomanes.»

Dre Davidson note pour sa part que le Portugal a décriminalisé les drogues depuis plusieurs années.

«Ça n’a pas mené à une augmentation de la consommation, constate-t-elle. Ce n’est pas parce qu’on décriminalise quelque chose que l’on va encourager les gens à consommer davantage, on ne fait que réduire le fardeau sur la vie des gens qui sont affectées de manière disproportionnée par ces lois.»