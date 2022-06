Denise LeBlanc: première Acadienne à avoir siégé aux trois cours du N.-B.

Denise LeBlanc, juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, a été nommée juge à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick par le ministre fédéral de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti.

Mme LeBlanc, qui est âgée de 61 ans, a été nommée à la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick en 2016 et juge de la Cour du Banc de la Reine deux ans plus tard.

Sa nomination à la Cour d’appel permettra de remplacer la juge Barbara L. Baird.

Denise LeBlanc est une des rares personnes à avoir siégé aux trois cours. Elle n’est que la deuxième Acadienne à siéger à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. Bien qu’elle dit accorder peu d’importance à ce genre de chose, elle dit néanmoins en être fière.

«Ce n’est pas quelque chose auquel je m’attarde, mais c’est quand même un honneur et j’en suis très fière. Ce qui me préoccupe surtout c’est que l’on me confie un travail qui vient avec d’énormes responsabilités. Chaque juge, peu importe ses origines, que ce soit un homme ou une femme, prend ces responsabilités très au sérieux», a-t-elle expliqué lors d’une interview avec le journal.

Avocate pendant près de 30 ans

Denise LeBlanc a été admise au Barreau du Nouveau-Brunswick en 1986 après avoir fait des études à la Faculté de droit de l’Université de Moncton, une formation qui aura été déterminante dans sa carrière.

«Je suis une fière diplômée de l’Université de Moncton, c’est une institution importante pour les Acadiens et les francophones puisqu’elle permet d’étudier la common law entièrement en français, explique la juge LeBlanc. Je considère que j’y ai reçu une excellente formation avec de très bons professeurs comme Jim Lockyer et Michel Bastarache, l’ancien juge de la Cour Suprême, qui était doyen à l’époque où j’étudiais.»

Serge Rousselle, doyen par intérim de la Faculté de droit de l’U de M, a dit se réjouir de la nomination de Denise LeBlanc.

«La juge LeBlanc est reconnue pour son excellent jugement, ses capacités exceptionnelles d’analyse et de rédaction dans les deux langues officielles, sans oublier son sens aigu du devoir et d’assiduité à la tâche. Somme toute, cette excellente nomination rejaillit sur notre Faculté et lui fait honneur», a-t-il déclaré.

D’après Denise LeBlanc, elle n’avait pas du tout l’ambition de devenir juge alors qu’elle faisait ses études de droit.

«Pas du tout! Je ne sais pas si on aspire à devenir juge. Comme étudiante, ça aurait été un peu présomptueux de ma part de dire que je visais une carrière à la magistrature», lance-t-elle.

Son intérêt pour le travail de juge s’est néanmoins développé très tôt dans sa carrière, à l’époque où elle travaillait comme adjudicateur à la Cour des petites créances.

«Ce ne sont pas de grosses ou de grandes causes, mais je vous assure que pour les gens qui se présentent en Cour des petites créances, c’est très important, se souvient-elle. Je traitais souvent avec des personnes qui n’étaient pas représentées par des avocats, j’entendais la preuve et je devais écrire des décisions. C’est ce travail, qui est essentiellement le même que celui de juge, qui m’a permis de savoir que j’aimerais travailler à la magistrature.»

Avant d’être nommée à la Cour provinciale, Mme LeBlanc, qui est originaire de Shédiac, était associée au cabinet McInnes Cooper, à Moncton. Elle a exercé le droit pendant 28 ans, une carrière durant laquelle elle s’est spécialisée dans le litige civil ainsi que le droit corporatif et commercial.

Son travail à la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et à la Cour du Banc de la Reine lui servira dans le cadre de ses nouvelles fonctions, dit-elle.

«Le fait que j’ai siégé aux autres niveaux de la cour me donne une très grande appréciation pour le travail qui se fait à chaque niveau et j’ai le plus grand des respects pour tous les juges qui y siègent. Le travail sera différent en ce sens que ce sont principalement des avocats qui se présentent à la Cour d’appel pour faire des arguments juridiques afin de démontrer qu’il y a eu une erreur de droit de commise en première instance. À la Cour du Banc de la Reine, on fait des procès, on entend des témoins et de la preuve de vive voix.»

– Avec des extraits de La Presse Canadienne