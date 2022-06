Kris Austin propose de fusionner les deux réseaux de Santé

Kris Austin a proposé au caucus progressiste-conservateur de discuter d’une fusion des deux réseaux de santé lors d’une réunion du caucus à Miramichi, la semaine prochaine. Blaine Higgs affirme qu’il n’y aura pas de discussion à ce sujet.

Le député Kris Austin, anciennement chef de la People’s Alliance, veut lancer une discussion sur la fusion des réseaux de santé Vitalité et Horizon.

Kris Austin affirme qu’une telle fusion devrait «respecter la Loi sur les langues officielles» et respecter la communauté linguistique d’une région donnée.

Il estime que les deux réseaux de santé sont «en compétition» en termes de ressources humaines et d’équipement.

Kris Austin a fait cette proposition en réponse à un courriel interne qui demandait des suggestions de discussion pour la prochaine réunion du caucus progressiste-conservateur à Miramichi, la semaine prochaine.

«On m’a demandé, en tant que membre du caucus et en tant que député, de suggérer des façons d’améliorer le gouvernement et les services publics, et j’ai fait mes suggestions.»

Blaine Higgs affirme toutefois qu’il n’y aura pas de discussions à ce sujet.

«Je pense que l’enjeu dont on discute est de coordonner la santé. Il ne s’agit pas d’une fusion, il n’y aura pas de discussion sur une fusion. Parce que ce n’est pas sur la table. Nous allons parler d’un système de santé intégré qui travaille de façon coopérative afin de continuer à hausser la barre de l’offre de services.»