La gare de Campbellton est à nouveau partenaire avec la Gaspésie

Les Gaspésiens qui désirent utiliser le train pour se déplacer cet été pourront une fois de plus profiter d’un partenariat avec VIA Rail et sa gare de Campbellton.

La Régie intermunicipale de transport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM) a en effet annoncé le retour de ses navettes VIA Rail pour la période estivale de 2022, soit plus précisément du 22 juin au 5 septembre.

Ces navettes relient Gaspé et les municipalités du côté sud de la péninsule à la gare de train VIA Rail de Campbellton afin d’assurer une connexion (départs et arrivées) vers le centre du Québec, dont Montréal.

L’idée derrière ce projet consiste à permettre à la population gaspésienne d’avoir l’option d’utiliser le train comme mode de transport.

Rappelons que la ligne Océan de VIA Rail ne se rend pas bien loin en Gaspésie. En fait, l’arrêt le plus près pour le sud de la péninsule se trouve à Campbellton.

Selon Marie-Andrée Pichette, directrice générale de la RÉGÎM, le succès de ce projet et la popularité du service de navettes ne se démentent pas année après année.

«La clientèle est heureuse qu’on puisse offrir ce service et les commentaires positifs sont nombreux», a-t-elle indiqué par voie de communiqué.

Le concept de navette de la RÉGÎM a été tenté une première fois en 2017 durant le congé des Fêtes. S’il permet aux Gaspésiens expatriés ailleurs au Québec – ou même dans les provinces Maritimes – de revenir chez eux par l’entremise de ce transport en commun, ce projet se veut également une façon de stimuler le tourisme.

Les personnes intéressées peuvent acheter leur billet de train et de navette par l’entremise des services de VIA RAIL.