Boom de projets résidentiels à Cap-Pelé

Les élus du Village de Cap-Pelé font tout en leur pouvoir afin de faciliter la construction de nouveaux logements dans la municipalité.

Lors de sa réunion ordinaire de lundi, le conseil municipal a accepté quelques résolutions à l’égard de projets de développement.

Le comité d’urbanisme et sécurité publique présidé par le conseiller Éric LeBlanc a d’abord présenté une résolution pour répondre à une demande de l’entreprise de transformation de produits marins Cape Bald Packers.

Les dirigeants de l’usine demandent de rezoner un terrain de 9,5 acres situé sur le chemin Bas-Cap-Pelé dans le but de créer une nouvelle rue publique et 21 lots résidentiels pour bâtir 21 habitations jumelées, soit un total de 42 unités résidentielles.

La nouvelle rue d’une longueur de 414 mètres se trouve dans le plan de lotissement Arthur Niles.

«C’est Cape Bald Packers qui a demandé un rezonage», a indiqué le maire de Cap-Pelé, Serge Léger, après la réunion.

Dans ses politiques, le conseil municipal a pour principe d’encourager le développement résidentiel à proximité du centre-ville. Il veut aussi favoriser diverses catégories de logement afin de répondre aux besoins des résidents et permettre aux membres de la communauté de rester à Cap-Pelé tout au long de leur vie.

Par ailleurs, le conseiller Éric LeBlanc a proposé d’accepter le projet d’extension de la rue de l’Espoir qui va ainsi créer un cul-de-sac de 502 mètres. Un promoteur aurait ainsi accès à trois nouveaux lots résidentiels.

Un autre promoteur veut créer une nouvelle rue publique ainsi que neuf lots résidentiels. La municipalité a ainsi accepté l’emplacement de la rue Saulnier sur le plan de lotissement Néri Saulnier. Cette nouvelle rue d’environ 400 mètres se trouvera près de l’entrée ouest du village. Elle sera parallèle à la rue Beau Rivage et accessible par la rue Acadie.

Éric LeBlanc a également proposé qu’une entente soit signée entre le Village et les promoteurs de ces projets. Le conseil municipal a accepté la demande à l’unanimité.

La conseillère Rachel Boudreau a de son côté proposé que la municipalité octroie 10 000$ à l’Auberge Ste-Thérèse pour l’aider à faire l’achat d’un terrain de 40 000$ pour un projet de construction de 12 unités de logement abordable.

Directeur général de Cap-Acadie

En début de réunion, le maire de Cap-Pelé Serge Léger a profité de l’occasion pour féliciter le directeur général et greffier du village, Stéphane Dallaire. Ce dernier a été choisi comme directeur général de la nouvelle entité regroupant les municipalités de Cap-Pelé et Beaubassin-Est, qui est désignée sous le nom de Cap-Acadie.

C’est du moins la recommandation du comité de transition. Le ministère des Gouvernements locaux et Réforme de la gouvernance locale doit approuver cette recommandation qui prendra place en septembre.

Du point de vue promotionnel, Serge Léger a fait savoir que la municipalité allait utiliser la désignation de Ville régionale de Cap-Acadie. Il a tenu à rassurer les gens sur leur identité. «On ne perd pas notre identité, on ne perd pas nos adresses, rien. On va toujours venir à Cap-Pelé. On va aller à Dupuis-Corner, à Saint-André, à Shemogue, à Haute-Aboujagane, Grand-Barachois. Il n’y a rien qui change, sauf le nom parapluie qui va être Cap-Acadie.»

Le maire de Cap-Pelé a informé que le maire ou mairesse de Cap-Acadie gagnera un salaire de 52 257$, le maire ou mairesse adjointe recevra 23 516$, les conseillers et conseillères auront droit à 20 903$.

«C’est ce qui a été proposé», a expliqué le maire de Cap-Pelé. On a suivi les normes de Beaubassin-Est qui avait déjà fait le travail pour toute la région, a expliqué Serge Léger. On suit aussi le guide de l’AFMNB (Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick) mis en place depuis 2017.»

Le maire de Cap-Pelé a ensuite parlé des étapes à venir pour la nouvelle entité de Cap-Acadie, soit la rémunération du personnel, le budget 2023, les arrêtés municipaux et les élections municipales du 28 novembre.