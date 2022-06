Dre Jennifer Russell: de retour après une pause forcée

«C’est la première fois depuis que j’ai vraiment été en mesure de décrocher complètement du travail.»

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, se remet progressivement au boulot après une absence de sept semaines. Une pause méritée, mais surtout nécessaire pour celle qui coordonne la lutte à la pandémie de la COVID-19 depuis maintenant deux ans.

Comme plusieurs intervenants de la Santé publique – et du domaine de la santé tout court -, la Dre Jennifer Russell s’est investie corps et âme dans ce dossier en raison de l’urgence de la situation. Dans son cas, cela s’est traduit par plusieurs mois de travail intense sans véritable période de congés prolongés.

«Ce n’était pas simple de m’absenter en pleine pandémie. Je sentais que j’avais l’obligation de demeurer en place, car les choses évoluaient tellement rapidement. J’ai pris mes responsabilités très au sérieux, et mon éthique de travail me disait de rester», raconte la docteure, avouant avec le recul s’être peut-être mis un peu trop de pression sur les épaules.

Ses vacances ont d’ailleurs été prises en connaissances de la situation de la pandémie, de son ralentissement au cours des derniers mois. Mais lorsque l’on est médecin-hygiéniste en chef, peut-on vraiment décrocher?

«J’ai pris soin de le faire», assure la principale intéressée. Elle en a même profité pour vendre sa maison à Fredericton et déménager dans un domicile moins grand.

«Aucun coup de fil, aucun courriel, aucune entrevue… J’ai pris une pause des médias sociaux afin de décrocher des nouvelles de la COVID-19, mais aussi parce qu’on disait beaucoup de choses négatives à mon sujet, autant sur ma vie professionnelle que personnelle. J’avais besoin d’une pause à ce niveau également», souligne-t-elle.

Selon Dre Russell, c’est grandement la confiance envers son équipe qui lui a permis ce recul.

«J’ai tout délégué à mon équipe», dit-elle.

Le médecin-hygiéniste en chef adjoint, Dr Yves Léger, l’a remplacé pendant son absence.

Accident de la route et repos

Ce qui a précipité ce congé prolongé, c’est aussi un événement bien personnel.

Le 2 mars, la province annonçait en grande pompe la création d’un laboratoire provincial de la Santé publique. La Dre Russell était présente lors de cette annonce. Ce que peu de gens savent toutefois c’est que la veille, elle venait d’être victime d’une collision avec un chevreuil. L’incident a nécessité l’intervention des pompiers, des policiers et des ambulanciers sur la scène. L’automobile est une perte totale.

«Le lendemain, j’étais à la conférence, mais je ne sais pas comment j’ai fait pour y participer. Je crois que j’étais encore sous le coup de l’adrénaline, donc ça n’a pas paru. Les problèmes sont apparus un peu plus tard et c’est à ce moment que j’ai réalisé que les blessures étaient plus sévères que je le pensais», relate-t-elle, ajoutant subir depuis des traitements de physiothérapie pour l’aider à se rétablir complètement de cette mésaventure.

Surveillance

Encore aujourd’hui, Dre Russell ressent les contrecoups de cet accident, si bien que son retour au travail est progressif. L’autre raison de ce retour dosé est de bien prendre le pouls de l’évolution de la pandémie depuis les sept dernières semaines. Ça et, bien entendu, les autres dossiers chauds impliquant la Santé publique.

C’est que la COVID-19, même si elle est moins présente en ce moment dans l’actualité, est toujours encore bien implantée dans la province. Des cas sont toujours répertoriés chaque jour. Mais selon la Dre Russell, la province serait dans ce que l’on pourrait qualifier de période de transition, de répit.

«C’est bon pour le système de santé, qui a été lourdement frappé par la pandémie, mais aussi pour la population générale. Le nombre de cas est stable, ce qui est très bien puisque ça nous permet de mettre nos efforts sur d’autres dossiers que la pandémie», mentionne-t-elle, martelant que ce calme apparent n’est aucunement signe de la fin de la pandémie. Elle invite donc toujours les citoyens à la vigilance et à se prémunir contre le virus par le biais des doses de rappel.

«Les taux de vaccination pour la quatrième dose ont augmenté dans les foyers de soins. On sait que les personnes hospitalisées en ce moment ont surtout entre 60 et 80 ans, donc c’est important de passer le message à cette tranche de la population que le virus est toujours là et que la vaccination est primordiale», souligne-t-elle.

Celle-ci note également que beaucoup de jeunes n’ont pas reçu leur vaccin.

Elle suggère du coup fortement aux parents d’envisager cette option d’ici le début de la prochaine année scolaire afin d’éviter une recrudescence rapide des infections.