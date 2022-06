La carte Air Miles ne sera bientôt plus acceptée dans les épiceries du N.-B.

Les Néo-Brunswickois qui ont l’habitude de profiter du populaire programme de fidélisation Air Miles dans les commerces de la province devront peut-être modifier leurs habitudes d’achat dès cet été.

La société Empire, dont le siège social est situé en Nouvelle-Écosse, a annoncé qu’elle mettait un terme au programme Air Miles dans ses bannières telles que Sobeys, Foodland, IGA, Needs et les pharmacies Lawtons, et ce à partir du 11 août 2022.

L’entreprise a expliqué mercredi qu’elle est maintenant copropriétaire de Scène+, aux côtés de la Banque Scotia et de Cineplex, et que le déploiement du programme Scène+ dans les bannières Empire allait sous peu commencer par les magasins des provinces de l’Atlantique.

Empire a clairement fait savoir qu’elle entendait faire du programme Scène+ un chef de file en matière de fidélisation au pays.

La société a indiqué que les membres du programme pourront accumuler des points en faisant des transactions bancaires avec la Banque Scotia, en allant aux cinémas et aux salles de spectacle Cineplex, en visitant les restaurants Swiss Chalet, Harvey’s et Montana’s, et en profitant d’expériences de voyages avec Expedia.

Les entreprises Apple et Best Buy figurent également parmi les partenaires d’échange.

«Voici une nouvelle qui bouleverse le monde des programmes de récompenses au Canada! La Banque Scotia et Cineplex réalisent un grand coup en s’associant avec le groupe Empire pour implanter le programme Scène+ dans des centaines d’épiceries et pharmacies au pays. Et ce, afin de lutter contre le programme PC Optimum bien implanté également», a affirmé dans un blogue Milesopedia.com, un site de référence sur les programmes de fidélité et cartes de crédit.

«L’idéal pour les adhérents du programme Air Miles est d’utiliser rapidement leurs points accumulés dans les épiceries avant ce changement de fidélisation puisqu’il ne sera bientôt plus possible d’utiliser les Milles Argent dans les magasins du groupe Empire. Une bonne idée serait aussi d’adhérer à Scène+ puisqu’il est gratuit», a confié Jean-Maximilien Voisine, le président fondateur de Milesopedia.com.

Selon lui, l’avenir ne s’annonce pas rose pour le programme de récompense Air Miles, qui a été lancé au Canada en 1992 et qui compte environ 10 millions d’adhérents.

«Les stations-service Shell en Atlantique et au Québec sont propriétés de Sobeys, alors ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne se retirent à leur tour du programme et qu’ils ne quittent le navire.»

Toujours selon M. Voisine, le Groupe Jean Coutu pourrait aussi fort bien se retirer d’Air Miles dans un avenir pas si lointain.

Questionnée à ce sujet jeudi, l’entreprise québécoise se fait toutefois rassurante.

«Le réseau Jean Coutu demeure engagé envers le Programme de récompense Air Miles et ses clients qui magasinent et échangent leurs milles dans nos succursales. Nous poursuivons notre collaboration avec Air Miles pour continuer à offrir la meilleure valeur aux clients», a indiqué Catherine Latendresse, la cheffe des communications du Groupe Jean Coutu.

Certains Néo-Brunswickois titulaires de la carte Air Miles et qui n’habitent pas dans les grands centres risquent de perdre au change avec la disparition du programme dans bon nombre d’épiceries.

La société Empire a indiqué dans un communiqué que les points en récompense pourront être échangés dans les Cineplex et dans certaines chaînes de restaurants qu’on ne retrouve pas dans certaines régions comme la Péninsule acadienne, le Restigouche, le Madawaska et la région Chaleur.

L’entreprise n’a toutefois pas pour l’instant inclus les épiceries participantes dans la liste des lieux d’échanges de points.