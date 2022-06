Les services de pédiatrie fermés pendant une semaine au CHU Dr-Georges-L.-Dumont

Le Réseau de santé Vitalité a annoncé jeudi une interruption temporaire des services de pédiatrie offerts au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton.

Les services de pédiatrie seront suspendus pendant sept jours à compter de vendredi.

Selon un porte-parole du Réseau de santé Vitalité, l’interruption des services pédiatriques est nécessaire en raison d’un manque de personnel médical au CHU Dumont. Le réseau n’a pas souhaité partager plus de détails à ce sujet avec l’Acadie Nouvelle.

Les patients nécessitant des services pédiatriques pendant cette période devront se présenter à l’urgence du CHU Dr-Georges-L.-Dumont. Ils seront traités au cas par cas, avec possibilité de redirection vers un autre établissement du Réseau.

«En dépit de tous nos efforts de recrutement à l’échelle régionale et provinciale, les défis démographiques font en sorte que le bassin de candidats disponibles est insuffisant pour pourvoir tous les postes disponibles et nous permettre de répondre à la demande de soins. Les besoins les plus criants touchent les infirmières immatriculées, les infirmières auxiliaires autorisées et les préposés aux soins», a récemment déclaré Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, dans un communiqué détaillant les efforts de recrutement du réseau.

Le ministère de la Santé a récemment annoncé que 181 postes de médecins sont vacants dans la province.

Au sein du Réseau de santé Vitalité, 92 postes de médecins sont à pourvoir alors que 224 postes d’infirmières sont vacants.