Saint-Hilaire: autre échec dans la recherche d’eau potable

Un troisième puits doit être foré dans la localité de Saint-Hilaire, située dans la Communauté rurale de Haut-Madawaska, étant donné que les deux premières sources d’eau potable explorées se sont avérées non concluantes.

Le maire de la Communauté de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, souhaite que ce troisième puits, situé à environ 30 mètres des deux premiers, soit creusé dès la semaine prochaine.

«Comme ils doivent creuser dans le rocher, l’équipement qu’ils (la firme Akifer) avaient pour forer les deux premiers puits n’est plus adéquat. Ça va prendre une perceuse, alors c’est la firme Deschênes Drilling de Saint-Quentin qui va agir comme foreur sous les ordres d’Akifer.»

Même s’il souhaite que cette troisième tentative soit la bonne, il existe des doutes selon M. Ouellet.

«Il est rare qu’une municipalité doive creuser dans un rocher pour avoir de l’eau. Normalement, ce sont sur des terrains de gravier.»

Si le troisième forage n’est pas concluant, Jean-Pierre Ouellet a confirmé que des puits exploratoires pourraient être creusés sur un platin situé sur la rue de la Pointe, à Saint-Hilaire, un secteur situé un peu plus près du fleuve Saint-Jean.

«On a une sorte de zone humide dans cette région. Il y a toujours de l’eau qui se ramasse à cet endroit alors on pense que dans ce coin, il y aurait peut-être une possibilité (…) C’est un peu notre dernière chance de trouver de l’eau à l’intérieur d’une distance raisonnable pour ne pas avoir à augmenter les coûts.»

Pour l’instant, les échéanciers et les coûts ne changent pas. Selon les plus récentes estimations, ce projet de 1,2 million$ doit se terminer dans un an environ. Cependant, la recherche d’autres sources d’eau que celles qui ont été ciblées au départ pourrait changer la donne, a indiqué le maire Ouellet.

«De la manière dont on est partis, il pourrait y avoir du retard et peut-être des coûts additionnels.»

Les citoyens de Saint-Hilaire sont privés d’eau potable depuis le 1er février 2021. Un avis d’ébullition du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick demeure d’ailleurs en vigueur.

Par conséquent, l’eau qui est destinée à la consommation ou qui sert à la préparation de lait maternisé et de jus, à la fabrication de cubes de glace, au lavage des fruits et légumes, à la cuisson et à l’hygiène dentaire doit être bouillie à forte ébullition pendant une minute. À moins d’un avis contraire de la part du ministère, dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire de bouillir l’eau utilisée à d’autres fins domestiques.

Le système de distribution de bouteilles d’eau aux résidents est toujours en place.