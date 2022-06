De plus en plus de seringues souillées à ramasser à Moncton

Les agents communautaires de la Ville de Moncton seront désormais responsables de faire la collecte de seringues souillées retrouvées sur le territoire de la municipalité.

Neuf agents, assurant le service 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, s’inspireront du programme de Needle Awareness pour endiguer le problème des seringues. Le travail de collecte de seringues était préalablement assuré par des bénévoles de ce programme grâce à un partenariat avec la Ville de Moncton.

«Nous appuyons sans réserve les agents communautaires qui reprennent le programme en main. Nous sommes satisfaits du partenariat que nous avons noué avec la Ville et nous sommes fiers du service que nous offrons à notre collectivité, dit Denise Ouellette, membre de Needle Awareness. Comme résidents, nous voulons faire œuvre utile, et c’est ce que nous avons fait. Mais pour l’instant, il faut être plus nombreux pour pouvoir maîtriser la situation. »

D’après le directeur de la Sécurité communautaire de la Ville de Moncton, Conrad Landry, la décision a été prise de déléguer cette tâche aux agents communautaires de la ville puisque les demandes de ramassage de seringues ont augmenté au cours des derniers mois.

Les citoyens qui retrouvent des seringues sont invités à le faire savoir à l’aide du formulaire Signaler un problème, accessible sur le site Web de la Ville, ou en appelant la Division de l’exécution des arrêtés au 506-389-5928.

Les agents tenteront de communiquer avec les propriétaires de terrains privés lorsque des seringues sont retrouvées sur leur propriété, dit M. Landry, qui est aussi chef des pompiers de la Ville de Moncton.

«Si toutefois nous ne pouvons pas le contacter, nous ramasserons les seringues dans l’intérêt de la sécurité du public à l’heure où nous travaillons à des solutions collectives pour pouvoir résoudre ce problème», précise-t-il.

D’autres services de la municipalité, notamment le Bureau des parcs et le Bureau des travaux publics, continueront eux aussi à faire la collecte de seringues souillées. Les points de dépôt des seringues existants resteront ouverts et accessibles au public. La Ville de Moncton songe aussi à ouvrir de nouveaux lieux de collecte dans l’ensemble des casernes de pompiers de la municipalité.