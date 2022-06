Higgs écarte la notion de «territoires non cédés»: des chefs autochtones en colère

L’Assemblée législative a voté jeudi pour une motion faisant du 30 septembre une «Journée de la vérité et de la réconciliation». Le premier ministre s’est toutefois appuyé sur sa majorité pour en retirer toute référence à des «territoires non cédés» par les Premières Nations.

Les députés progressistes-conservateurs ont approuvé un amendement à la motion proposée par le chef du Parti vert, David Coon, remplaçant l’expression «territoires non cédés» par celle de «terres historiques». Le texte amendé présenté par la ministre des Affaires autochtones Arlenne Dunn évoque les «dommages intergénérationnels» causés par les écoles résidentielles implantées par le gouvernement fédéral, notant qu’aucune n’a existé au Nouveau-Brunswick. Il ne fait cependant pas mention des écoles de jour ayant accueilli des enfants autochtones telle la Sussex Vale Indian Day School, créée à la fin du 18e siècle.

Tous les élus des partis d’opposition se sont opposés à l’amendement, qui a été adopté grâce à l’appui de l’ensemble des députés du parti au pouvoir.

Cela a suscité la colère du chef Ross Perley de la Première Nation de Neqotkuk (Tobique).

«C’est un autre rappel du chemin que nous devons parcourir pour atteindre la simple reconnaissance des faits historiques dans cette province, proteste-t-il. Les écoles de jour pour autochtones de la province, comme celle de Sussex Vale, ont précédé les écoles résidentielles et partageaient la même mission: assimiler les enfants à la culture coloniale et priver notre peuple de sa langue et de ses coutumes. Retirer à la motion toute mention du Nouveau-Brunswick est un refus déplorable de reconnaître cette vérité, et le rôle qu’a joué cette province.»

Le chef Allan Polchies Jr. de la Première Nation de Sitansisk (St. Mary’s) abonde dans le même sens.

«Trop peu de Néo-Brunswickois savent que cette province a eu certaines des premières écoles construites pour séparer les enfants autochtones de leur famille, de leur langue et de leur culture. Le gouvernement Higgs a intentionnellement effacé cette vérité, en forçant un amendement qui distance le Nouveau-Brunswick de ce triste héritage.»

Questionné sur ces changements, le premier ministre Higgs répond que la position de la province est contrainte par le recours judiciaire intenté l’an dernier par les communautés Wolastoqey.

«C’est très simple, notre province est poursuivie pour des revendications territoriales. Si c’était une situation incontestée, nous ne serions pas devant les tribunaux. Si nous approuvons une motion qui donne raison aux revendications sur des terres dites non cédées, quel pourrait être notre argument en cour?», déclare-t-il.

«On ne peut pas dire une chose à l’Assemblée législative en votant une motion, et défendre autre chose devant les tribunaux.»

Les chefs des six communautés wolastoqi du Nouveau-Brunswick ont intenté une action en justice contre les gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada, mais aussi Énergie NB de même que cinq des principales entreprises forestières. Ils tentent de faire reconnaître leur titre ancestral sur environ la moitié de la province et d’obtenir une indemnisation de la Couronne pour avoir autorisé des opérations commerciales sur ses terres traditionnelles.

Leurs revendications s’appuient notamment sur les traités de paix et d’amitié conclus avec la Couronne britannique au XVIIIe siècle. Ils espèrent obtenir le droit de décider comment leurs terres sont utilisées et de bénéficier de leur usage par des redevances.

«Cela a d’énormes implications pour notre province, pour toutes les personnes qui y vivent, pour les propriétés et pour les entreprises», s’inquiète Blaine Higgs.

Cette position avait déjà suscité la controverse au mois d’octobre, lorsque les employés du gouvernement ont reçu pour consigne de s’abstiendra de faire des déclarations de reconnaissance territoriale autochtone faisant référence aux «territoires autochtones non cédés».

La directive avait été vivement dénoncée par les leaders autochtones et le Syndicat canadien de la fonction publique, tandis que le ministre de l’Éducation Dominic Cardy et la ministre des Transports Jill Green avaient signifié leur opposition au chef du gouvernement.

Dans une déclaration commune, le chef George Ginnish de la Première Nation Natoaganeg et la cheffe Rebecca Knockwood, de la Première Nation de Fort Folly, expriment de nouveau leur frustration.

«La ministre Dunn est censée comprendre et présenter nos points de vue à la table du Cabinet. Si elle n’est pas autorisée à reconnaître la prémisse de base selon laquelle, en vertu des traités de paix et d’amitié, nous n’avons jamais cédé la terre, elle ne peut pas faire son travail efficacement.»

Célébrée par le Canada depuis l’an dernier, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a pour but de rendre hommage aux survivants des pensionnats pour Autochtones et de reconnaître que l’héritage colonial perdure.

Contrairement à ce qu’a fait la Nouvelle-Écosse où les bureaux du gouvernement, les écoles publiques et les garderies sont désormais fermés le 30 septembre, le gouvernement de Blaine Higgs a refusé de faire de cette date un nouveau jour férié.

Ce que le chef Ross Perley n’oublie pas de relever.

«Avant même d’être dépouillée de toute mention de territoire non cédé, cette motion ne répondait déjà pas à l’appel à l’action 80 de la Commission de vérité et réconciliation, soit la création d’un jour férié.»