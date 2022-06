L’Association des DSL fait place à l’Association rurale du N.-B.

Avec la mise en œuvre des principales mesures de la réforme de la gouvernance locale, les 236 Districts de services locaux (DSL) appartiendront bientôt à la petite histoire de la vie politique municipale du Nouveau-Brunswick.

La transition des DSL vers de nouveaux districts ruraux et diverses municipalités déjà existantes ou non et qui sont éparpillés aux quatre coins de la province sonne le glas pour l’association provinciale qui représentait jusqu’à maintenant quelques-uns de ces districts.

«L’Association des DSL du Nouveau-Brunswick fonctionne désormais sous le nom de l’Association rurale du Nouveau-Brunswick (ARNB)», a confirmé Jules Bossé, le président des deux organismes.

Le principal intéressé convient que la nouvelle association aura de grands souliers à chausser et qu’elle est loin de représenter pour l’instant une voix importante au sein de l’appareil politique municipal .

L’accès à des soins de santé et à l’éducation en milieu rural, à de meilleures infrastructures municipales sont quelques exemples d’axes d’intervention qui pourraient intéresser le nouvel organisme s’il parvient à prendre véritablement forme.

«Nous sommes actuellement en mode survie et mettons tous nos efforts dans le projet de réforme de la gouvernance locale», a indiqué M. Bossé dans un entretien accordé à l’Acadie Nouvelle.

«Les membres auront à définir les orientations de la nouvelle association. Elle pourrait peut-être même disparaître aussitôt si jamais la réforme se déroule à merveille, mais ça ne semble pas vouloir être le cas», a ajouté le résident et ancien président du DSL de Saint-Jacques.

Jules Bossé admet même que la question du membership au sein de l’ARNB pose un certain problème et qu’il n’est pas encore clair si ce sont des particuliers, des entreprises ou les districts ruraux ou encore tout ce beau monde qui pourront être regroupés dans l’organisme.

«C’est évident qu’il y a un travail énorme à faire. Considérant l’importance du Nouveau-Brunswick rural en termes de superficie et de population, je crois que notre organisme répond à un besoin et a toute sa place», estime Jules Bossé.

Ce dernier s’est néanmoins déjà mis à l’ouvrage au nom de sa nouvelle association en interpellant plus tôt cette semaine le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.

L’ARNB se dit inquiète de la mise en application par le gouvernement de certaines mesures contenues dans un document circulant de façon limitée dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale.

«Les membres des comités consultatifs ou des différentes équipes de transition devant défendre les intérêts des contribuables en régions rurales du Nouveau-Brunswick n’ont généralement pas ou très peu accès à cette ébauche», peut-on lire dans une missive adressée au ministre Daniel Allain.

L’organisme dit souhaiter une plus grande transparence de la part du ministre responsable de la réforme et un processus de transition vers les nouvelles entités plus efficace.