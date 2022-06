L’hôtel de ville de Grand-Sault portera le nom de Marcel-Deschênes

Le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes a été reconnu par la Ville de Grand-Sault, alors que le bâtiment abritant notamment l’hôtel de ville de la municipalité a été nommé en son honneur.

L’ancienne conseillère municipale Denise L. Rioux a expliqué que cette initiative devait se concrétiser en 2020, sous l’ancien conseil municipal.

Cependant, la pandémie, et le refus catégorique de Marcel Deschênes à l’époque sont venus repousser le projet.

«Il a eu vent de ce que l’on voulait faire et il a mis un “stop” à ce projet. On a dû laisser aller cette idée pour un moment», a raconté Mme Rioux.

«Il m’a appelé pour me dire qu’il ne voulait pas qu’on le reconnaisse, que ce n’était pas lui qui avait fait ça tout seul. C’est rare qu’il dise non, car ça ne fait pas partie de son vocabulaire», a mentionné la fille de Marcel Deschênes et conseillère municipale à Grand-Sault, Annie Deschênes.

M. Deschênes est une personne bien connue de la communauté de Grand-Sault, lui qui est en politique municipale depuis environ 25 ans.

En plus de reconnaître son implication au cours de toutes ces années, l’une des raisons qui ont engendré cette reconnaissance envers le maire Deschênes est que, pour plusieurs, il a été un acteur important dans la construction du bâtiment qui porte maintenant son nom

L’édifice comprend les bureaux de l’administration municipale, de la Force policière, des services de santé publique et de santé mentale ainsi que la bibliothèque publique.

Depuis 2020, année où la dette d’emprunt pour le développement de ce projet a été remboursée dans sa totalité, l’endroit génère, selon Denise Rioux, des revenus d’environ 400 000$ en moyenne par année.

«Il va sans dire que nous voulions souligner cette étape et reconnaître la personne qui a été l’instigateur de ce projet. Avec ceci en tête, l’ancien conseil municipal avait pris la décision de l’honorer (…) Que le maire le veuille ou non, la cérémonie est allée de l’avant afin de reconnaître les services rendus à sa communauté, dont l’achèvement de l’édifice municipal.»

Marcel Deschênes et des membres de sa famille devant l’Édifice Marcel-Deschênes – Gracieuseté

Le principal intéressé s’est dit heureux, mais avoue que cet honneur est difficile à accepter.

«J’aime faire des projets. Je ne l’ai pas fait pour être reconnu, mais pour faire une différence. C’est tout de même un honneur pour moi et ma famille qui avons dû faire des sacrifices pour que je puisse participer à des réunions 4-5 soirs par semaine et être sur appel six jours par semaine.»

«Le fait que j’ai reçu cet honneur de mes collègues au conseil municipal et de l’administration, c’est signe qu’il y a un lien d’appartenance. On est une famille et on a réalisé plusieurs choses.»

Même s’il reconnaît avoir affiché une grande réticence quand il a eu vent de l’initiative il y a deux ans, M. Deschênes confie qu’un événement est venu tout changer il y a quelques mois.

«L’année passée, en novembre ou décembre, j’ai eu la visite du défunt Réal Michaud (ancien conseiller municipal) qui m’a demandé une faveur. C’était de les laisser m’honorer. Je lui ai dit oui et je lui ai dit que l’on allait se reparler à ce sujet. Il est mort en janvier.»

«Pour l’amour de mon collègue et ami, j’ai accepté, mais je ne l’ai jamais crié sur tous les toits.»

Pour bien des gens, un honneur semblable aide à boucler la boucle. Dans son cas, Marcel Deschênes n’est pas encore prêt à confirmer qu’il terminera ou non son aventure en politique municipale.

«J’ai une flamme qui règne au plus profond de moi et il n’y a pas de plus belle place à siéger qu’au sein d’un conseil municipal. Si l’élection était demain, je serais là, mais on verra comment je vais me sentir dans quelques mois.»

«Pour l’instant, on travaille au projet de transition vers la nouvelle municipalité. Après, on fera l’évaluation et je déciderai s’il est mieux pour moi de poursuivre ou de fermer les livres.»