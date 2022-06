Police Académie va débarquer à Bathurst cet été

La Force policière de Bathurst tiendra au cours de la saison estivale une journée de camp de sa nouvelle Académie de police.

L’activité, une première dans l’histoire du service de police, se tiendra le 20 juillet prochain à l’édifice de la police au centre-ville de Bathurst, ainsi qu’au Centre régional K.C. Irving.

Environ 10 jeunes âgés de 9 à 12 ans auront l’occasion de découvrir le métier de policier et de vivre une expérience sur le terrain durant une pleine journée.

Dès leur arrivée au poste, les jeunes recrues vont revêtir un véritable uniforme de policier ajusté à leur taille et avec leur nom inscrit sur l’habillement.

Après une visite de l’endroit, comme les bureaux, les véhicules de police et les cellules de détention, les participants prendront part à une séance d’entraînement physique.

Les jeunes seront par la suite invités à se rendre sur une scène de crime et à analyser les lieux en relevant entre autres des empreintes digitales.

L’intensité devrait grimper d’un cran alors que les enfants apprendront l’art de procéder à une arrestation et de menotter un individu et seront initiés aux méthodes d’interception d’un véhicule.

«Ça sera plus qu’une simple simulation, les jeunes auront des menottes sur eux et prendront place à bord d’un véritable véhicule de police dans lequel ils pourront activer les gyrophares et les sirènes et utiliser notre réseau de télécommunication», a raconté la sergente Julie Daigle, de la Force policière de Bathurst.

En fin de journée, une cérémonie de remise des diplômes se tiendra au Centre régional K.C. Irving alors que le chef de police remettra les diplômes aux participants en présence des parents et amis.

«Ça risque d’être une journée mémorable, une expérience que les jeunes ne vont pas oublier», estime l’organisatrice de l’événement.

«Cette journée est une bonne façon pour nous d’introduire le métier de policier aux jeunes», a indiqué mercredi la porte-parole de la police.

Selon elle, les différents corps policiers en Atlantique commencent à éprouver des problèmes de recrutement de nouveaux agents de la paix.

Les participants seront sélectionnés lors d’un tirage au sort effectué au début du mois de juillet.

«Ça semble vouloir faire fureur pour le moment, j’ai déjà reçu plus d’une cinquantaine de demandes de participation et les formulaires continuent à atterrir sur mon bureau», a raconté la sergente Daigle.

Les formulaires d’inscription sont disponibles sur la page Facebook de la Force policière de Bathurst.

Si l’expérience de juillet s’avère concluante, le corps policier devrait répéter le tout au cours des années suivantes en élargissant le nombre de participants et le groupe d’âge des jeunes.