Protection de l’enfance: la nouvelle loi est adoptée, au grand dam des Premières Nations

À la suite de recommandations de témoins du milieu des services aux enfants et à la famille, le ministre du Développement social Bruce Fitch a modifié son projet de loi pour garantir certains droits aux enfants qui sont pris en charge par les services sociaux. La nouvelle loi a été adoptée vendredi.

La nouvelle loi vise à améliorer la protection des enfants qui sont pris en charge par les services sociaux lorsqu’ils doivent être retirés d’un environnement familial néfaste. Elle remplace la loi sur les services à la famille, vieille de 40 ans.

Un comité de députés a modifié ce projet de loi puis l’a adopté à l’unanimité jeudi soir, juste à temps pour obtenir la sanction royale vendredi. La nouvelle loi ne s’appliquera pas avant 2023.

La série de huit amendements déposée par le gouvernement jeudi soir visait à définir les droits des enfants qui naviguent le système des services sociaux.

Exceptionnellement, le comité sur la politique économique a accueilli des témoins du domaine des services à l’enfance pour guider la prise de décision des députés.

Mercredi, le Défenseur des enfants et des jeunes, Kelly Lamrock, a souligné que la première version obligeait le gouvernement à informer l’enfant pris en charge de ses «droits qui lui sont conférés par la présente loi». Mais le texte du projet de loi ne leur conférait aucun droit.

«C’est une grosse erreur de rédaction, ce n’est pas simplement une omission.»

Kelly Lamrock a prié le gouvernement d’inscrire des droits noir sur blanc dans la loi, et de créer un mécanisme pour s’assurer que le gouvernement soit évalué chaque année sur son respect de ces droits.

Il a aussi dit que les droits ne pouvaient pas simplement être rajoutés aux règlements découlant de la loi, comme le prévoyait le gouvernement.

Certains des droits réclamés par M. Lamrock et d’autres témoins experts ont finalement été inscrits dans la loi, y compris le droit de l’enfant à participer à la planification de son placement dans une famille d’accueil, à recevoir des soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, et à recevoir une éducation selon ses aptitudes.

Un amendement prévoit aussi le droit des jeunes Autochtones à recevoir des services sociaux en temps opportun, sans qu’ils soient limités par des différends entre juridictions.

Des témoins ont demandé au gouvernement de supprimer une partie de la nouvelle loi qui permettrait à un tribunal de confiner un enfant de 12 ans ou plus dans un «lieu de soins sécurisés». Une motion du Parti vert pour la supprimer a cependant été rejetée par le gouvernement.

Deux intervenantes du milieu des soins aux enfants autochtones, Samantha Paul et Michelle Sacobie, se sont livrées à une critique cinglante du projet de loi en affirmant que les recommandations d’organismes autochtones n’ont tout simplement pas été prises en compte lors de l’élaboration du document.

«C’est un document qui est super pour le ministère et pour les travailleurs sociaux, et c’est un document horrible pour les Premières Nations», a dit Samantha Paul, directrice générale de l’organisme Mi’gmaq Child and Family Services, qui dessert six communautés autochtones.

Michelle Sacobie, directrice des services à la famille et à l’enfance de la Première Nation de Kingsclear, a expliqué aux députés que le concept d’adoption n’est simplement pas la norme dans les familles autochtones. Des organismes comme le sien font donc tout leur possible pour améliorer la situation familiale au lieu de retirer un enfant de son environnement néfaste.

Bon nombre des préoccupations des deux femmes ne semblent pas se refléter dans les amendements déposés par le gouvernement.

Le ministre Bruce Fitch affirme cependant qu’il s’est engagé à mener une consultation «robuste et inclusive» pour l’élaboration des règlements qui définiront les détails de l’application de la loi.

Cela permettra d’améliorer la législation à nouveau dans un futur proche, selon lui.

La loi prévoit aussi une révision automatique dans cinq ans, puis tous les sept ans par la suite.