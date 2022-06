Vitalité en mission de recrutement en France et au Maghreb

Des représentants du réseau de santé Vitalité sont en déplacement de l’autre côté de l’océan Atlantique pour tenter de convaincre des professionnels des soins infirmiers à s’installer au Nouveau-Brunswick.

Une délégation de la régie francophone se trouve à Lille dans le nord de la France dans le cadre d’une mission de recrutement à l’international organisée par Opportunités Nouveau-Brunswick. Elles seront relayées par d’autres représentantes du réseau de santé qui se rendront au Maroc et au Sénégal au cours des deux prochaines semaines.

L’opération séduction s’adresse à des professionnels qualifiés capables d’occuper des postes d’infirmières immatriculées, d’infirmières auxiliaires autorisées et de préposés aux soins qui manquent cruellement au sein des équipes.

«En dépit de tous nos efforts de recrutement à l’échelle régionale et provinciale, les défis démographiques font en sorte que le bassin de candidats disponibles est insuffisant pour pourvoir tous les postes disponibles et nous permettre de répondre à la demande de soins», déclare Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité. «Je souhaite ardemment que cette mission donne des résultats, pour le bien-être de nos patients et de notre personnel en place.»

L’organisation s’apprête également à lancer une campagne provinciale s’appuyant sur des témoignages et des publicités qui seront diffusés dans les médias traditionnels et sur les médias sociaux.

«C’est certain que le recrutement en soins infirmiers est notre priorité pour soutenir la qualité des soins aux patients, mais nous cherchons également des gens pour pourvoir des postes vacants tels que des techniciens en pharmacie, des cuisiniers et du personnel de soutien administratif», note Dre Desrosiers.

La PDG se réjouit «des centaines de demandes de la part d’étudiants pour des emplois d’été». Elle ajoute que le réseau redouble désormais d’efforts pour maintenir des liens avec les étudiants en médecine.

«Ils savent qu’on les attend à la fin de leurs études et qu’ils seront les bienvenus au Réseau. D’ailleurs, lors de ma participation à la cérémonie d’assermentation des résidents en médecine de famille la semaine dernière, j’ai été ravie de constater qu’une majorité de la vingtaine d’entre eux demeureront au Nouveau-Brunswick pour y établir leur pratique. Ils sont la relève de la médecine de famille et nous avons grandement besoin d’eux.»

Le manque de main-d’oeuvre occasionne régulièrement des interruptions de service à travers le réseau. Les services de pédiatrie offerts au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton sont actuellement suspendus pour une semaine, tandis que le Restigouche doit se passer de son service d’obstétrique depuis plus de deux ans maintenant.

En avril, la ministre de la Santé Dorothy Shephard vantait les résultats probants du projet pilote de recrutement de personnel infirmier à l’international lancé à l’automne 2020. Elle assurait que 80 personnes formées à l’étranger ont été jumelées à un employeur: 55 ont été embauchés par le Réseau de santé Horizon, 12 ont été embauchés par le Réseau de santé Vitalité et 13 ont reçu des offres d’emploi de foyers de soins de la province.

La ministre assurait également que 150 autres infirmières et infirmiers ont été désignés dans des initiatives de recrutement et se joindront au personnel médical du Nouveau-Brunswick au cours des 12 prochains mois.

Principal obstacle: le processus d’obtention du titre d’infirmier auxiliaire autorisé ou immatriculé au Nouveau-Brunswick peut prendre jusqu’à deux ans. Avant d’obtenir leur permis, ces recrues peuvent être affectées à des postes de soutien au sein des régies régionales de la santé ou dans des foyers de soins, à titre de préposés aux services de soutien à la personne par exemple.